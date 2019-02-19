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‘Suriye’de 200 Aile IŞİD Kontrolundaki Bölgede Sıkıştı’

19.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye’nin doğusunda IŞİD’in elindeki son bölgede sıkışıp kalan 200 kadar aile için endişe duyduğunu açıkladı

‘Suriye’de 200 Aile IŞİD Kontrolundaki Bölgede Sıkıştı’

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye’nin doğusunda IŞİD’in elindeki son bölgede sıkışıp kalan 200 kadar aile için endişe duyduğunu açıkladı.

Bachelet militanların, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin Irak sınırındaki küçük bölgeden çıkmalarına izin vermediğini söyledi. Burası şu an IŞİD’e karşı savaşan ABD destekli Suriyeli güçlerin kuşatması altında.

Burada sivillerin arasına karışan 300 kadar militan teslim olmayı reddediyor. ABD destekli koalisyon güçleri militanlarla bölgeden çıkmaları için görüşmeler yürütüyor.

Merkezi Londra’da bulunan İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre içeride sıkışan sivilleri çıkartmak için bölgeye 50 kadar kamyon gitti.

Gözlemevi daha önce sivillerin Irak’a gönderilmeleri yolundaki IŞİD teklifinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından reddedildiğini bildirmişti.

Bachelet ayrıca ülkede militanların son güçlü kalesi olan İdlib’deki durumdan da endişe ettiğini söyledi. Bachelet planlama ve askeri operasyonların yürütülmesi konusunda önemli olanın sivillerin güvenliğinin garanti altına alınması olduğunun altını çizdi.

Bachelet, İdlib ve Halep’te savaş yüzünden yerlerinden olan yüzbinlerce sivilin zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

Salı günü İdlib vilayetindeki Han Şeyhun kasabasında hükümet güçlerinin bir fırına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az dört kişi hayatını kaybetti.

Burası Gözlemevi’ne göre Han Şeyhun ve yakınlardaki köylerin ekmek ihtiyacını karşılayan en büyük fırındı.

Muhalifler tarafından kurulan Suriye Sivil Savunma grubu ise saldırıda ikisi çocuk beş kişinin öldüğünü, beş kişinin de yaralandığını, fırının ise kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Ülkenin güneyinde Ürdün sınırında ise Suriye hükümeti Rusya’nın da desteğiyle insani geçişin sağlanacağı iki yol açtı.

Bu geçişler Rukban kampında kalan yaklaşık 40 bin kişinin başka bölgelere geçişini sağlamayı hedefliyor. Kampta ilaç ve gıda sıkıntısı yaşanıyor.

Geçen hafta BM ve Suriye-Arap Kızılay’ı insani yardım faaliyetlerine başlamış, Rusya ise hükümetin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyenlerin yerleştirilmesine yardım etmeyi önermişti.

Ürdün ise Suriye sınırını güvenlik kaygıları nedeniyle kapattı. Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya yardım malzemelerinin güvenliğinin sağlanamaması konusunda bölgede konuşlu ABD askerlerini suçluyor. Amerikalılar ise iddiaları reddediyor.

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