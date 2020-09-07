Suriye'de 200'den Fazla BM Çalışanı Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Birleşmiş Milletler’in Suriye’de görevli 200’den fazla çalışanı Corona virüsü salgınına yakalandı. Reuters Haber Ajansı tarafından BM’de görevli bir üst düzey yetkilinin yazdığı rapordan elde edilen bilgiye göre Suriye’de görev yapan BM çalışanları da salgına yakalandılar.

Birleşmiş Milletler’in Suriye’deki Yerleşim ve İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, BM yönetimine gönderdiği bir mektupla Suriye’deki BM çalışanlarından Corona virüsü salgınına yakalananların olduğunu bildirdi.

Rıza, 200’den fazla çalışanda Corona virüsü tespit edildiğini, bu kişilerden bazılarının hastanelerde tedavi altına alındığını, 3 kişinin de tedavi sonrası taburcu edildiklerini belirtti.

Ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bu sayıya Suriye’de sahada BM görevlileriyle birlikte çalışan sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinin dahil olmadığı bu kişiler arasında da salgının görüldüğü ifade ediliyor.

Imran Rıza ayrıca Suriye genelinde de Corona virüsü salgınının etkili olduğunu son dönemde vakalarda ciddi artışlar görüldüğünü ifade etti.