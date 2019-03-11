Suriye'de 2018 çocuklar için en ölümcül yıl oldu

Ölümlerin başlıca nedeni patlamamış mühimmat.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de 2018 yılının çocuklar açısından en ölümcül yıl olduğunu açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen yılki çatışmalarda toplam 1106 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu, sekiz yılı geride bırakmak üzere olan iç savaşta yıllık bazda şimdiye kadarki en yüksek sayı. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, raporlarında sadece teyit edilebilen ölümlere yer verildiğini gerçek sayının bunu çok üzerinde olabileceğini söyledi.

Fore, bugün Suriye'deki savaşın hızla sona yaklaşıldığına dair yanlış bir algı olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ülkenin farklı bölgelerinde çocuklar en az sekiz yıllık iç savaşın herhangi bir zamanındaki kadar tehlikede" diye konuştu.

UNICEF'in raporunda çocukların ölümüne en çok patlamamış mühimmat neden olduğu belirtiliyor. Buna göre, 434 çocuk çevreye saçılmış patlamamış mühimmat yüzünden hayatını kaybetti.