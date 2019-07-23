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Suriye'de 267 Beyaz Baretli hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

Küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki Sivil Savunma ekipleri, kuruldukları 2012'den bu yana 267 çalışanını saldırılarda kurban verdi - Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 240 Sivil Savunma çalışanı hayatını kaybetti - Aralarında AA için serbest habercilik de yapan Enes Diyab'ın yer aldığı 4 Sivil Savunma çalışanı, rejim ve Rusya'nın son 3 aydaki saldırılarında öldü - Kuruluşundan bu yana 17'si son 3 ayda olmak üzere 397 Sivil Savunma merkezi saldırıların hedefi oldu - Beyaz Baretliler bugüne kadar bombardımanlar sonucu enkaz altında kalan en az 118 bin 558 sivilin hayatını kurtardı

ADHAM KAKO - Suriye'de 2012 sonunda kurulan ve Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma ekipleri, 240'ı Beşşar Esed rejimi ve Rusya saldırılarında olmak üzere 267 çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Uluslararası arenada Beyaz Baretliler (White Helmets) olarak bilinen Sivil Savunma ekipleri, Anadolu Ajansı (AA) için kuruldukları günden bu yana verdikleri kayıp ve kurtardıkları sivillere ilişkin rapor hazırladı.

Rapora göre, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 240, kimliği belirsiz kişilerin saldırılarında da 27 Sivil Savunma çalışanı yaşamını yitirdi.

Şam ve kırsalında 81, Halep'te 77, İdlib'de 51, Dera'da 27, Hama'da 20, Humus'ta 8, Kuneytra'da 2, Lazkiye'de ise 1 Sivil Savunma çalışanı öldürüldü. Bombardımanlar sonucu enkaz altında kalan en az 118 bin 558 sivil de Sivil Savunma gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Kuruluşundan bu yana, 17'si son 3 ayda olmak üzere Sivil Savunmaya ait 397 merkez saldırıların hedefi oldu. Rejim güçleri 277, Rusya 103, diğer taraflar ise 17 Sivil Savunma merkezine saldırı düzenledi.

- AA'ya da çalışan Diyab öldürüldü

Rapora göre, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan'da başlattığı saldırılar sonucu şu ana kadar 4 sivil Savunma çalışanı hayatını kaybetti.

Ölenler arasında Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı için serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab da yer aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan 22 çalışan da yaralandı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, 26 Nisan'dan bu yana son 3 aydır devam eden saldırılara maruz kalan 432'si çocuk en az bin 722 sivili kurtardı.

- Nobel Barış Ödülü'ne aday oldular, Oscar'a layık görüldüler

Küresel çapta, arama kurtarma çalışmaları sırasında taktıkları baretler nedeniyle "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriye Sivil Savunması, 2012'de kuruldu.

Beşşar Esed rejiminin sivil yerleşimlere saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde gönüllü faaliyetlerini başlatan Sivil Savunma ekipleri, 2 bin 900 civarı personelle yerel halka umut olmaya devam ediyor.

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yangınlara müdahale, elektrik, su şebekelerindeki sorunları giderme, moloz temizleme çalışmaları da yapıyor.

Aralarında 200'den fazla kadın gönüllünün de bulunduğu Sivil Savunma, 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Ekibin gönüllülük faaliyetlerinin konu alındığı White Helmets isimli yapım da 2017'de "En İyi Kısa Belgesel" dalında Oscar'a layık görülmüştü.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarını ve işledikleri suçları belgeleyen Beyaz Baretliler, rejimin ve destekçilerinin sürekli kara propagandasına da maruz kalarak hedef gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Baretliler Esed Rusya Sivil Savunma Suriye

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