Suriye'de 267 Beyaz Baretli hayatını kaybetti

ADHAM KAKO - Suriye'de 2012 sonunda kurulan ve Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma ekipleri, 240'ı Beşşar Esed rejimi ve Rusya saldırılarında olmak üzere 267 çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Uluslararası arenada Beyaz Baretliler (White Helmets) olarak bilinen Sivil Savunma ekipleri, Anadolu Ajansı (AA) için kuruldukları günden bu yana verdikleri kayıp ve kurtardıkları sivillere ilişkin rapor hazırladı.

Rapora göre, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 240, kimliği belirsiz kişilerin saldırılarında da 27 Sivil Savunma çalışanı yaşamını yitirdi.

Şam ve kırsalında 81, Halep'te 77, İdlib'de 51, Dera'da 27, Hama'da 20, Humus'ta 8, Kuneytra'da 2, Lazkiye'de ise 1 Sivil Savunma çalışanı öldürüldü. Bombardımanlar sonucu enkaz altında kalan en az 118 bin 558 sivil de Sivil Savunma gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Kuruluşundan bu yana, 17'si son 3 ayda olmak üzere Sivil Savunmaya ait 397 merkez saldırıların hedefi oldu. Rejim güçleri 277, Rusya 103, diğer taraflar ise 17 Sivil Savunma merkezine saldırı düzenledi.