Suriye'de 4 Türk askeri hayatını kaybetti

Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Bu sırada inceleme yapmak üzere aracın yakınına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu yaşamlarını yitirdi.

Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Dört askerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi.

Bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

DW, DHA / TY, SSB

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