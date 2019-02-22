Suriye’de 400 ABD Askeri Kalacak

Yaklaşık 200 Amerikan askerinin de Suriye’nin Irak ve Ürdün sınırına yakın noktada bulunan stratejik Amerikan üssünde görev yapması bekleniyor.

Ancak Trump danışmanları tarafından yaklaşık 200 Amerikan askerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda müzakereleri hala devam eden güvenli bölgenin oluşturulması ve gözlemlenmesi için Avrupalı müttefiklerin de katkı sunacağı 800-1500 askerden oluşan uluslararası güç kapsamında Suriye’de kalması konusunda ikna edildi.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında IŞİD’in Suriye’de yenilgiye uğratıldığını ve iki bin Amerikan askerinin Suriye’den çekileceğini söylemişti.

Beyaz Saray’dan Amerika’nın Suriye’den çekildikten sonra 200 askeri barış gücü olarak bırakacağı açıklaması gelmişti. Ancak üst düzey Trump yönetimi yetkilisine göre Suriye’de toplam 400 Amerikan askeri kalacak. Askerlerin yarısı Suriye’nin kuzeydoğusunda yarısı da Suriye’nin Ürdün sınırı yakınındaki El Tanf Üssü’nde görev yapacak.

Başkan Trump’ın kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeden önce aldığını ve telefon görüşmesinde de Erdoğan’a Türk askeri yetkililerin Washington ziyareti sırasında Amerikalı mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürmeleri önerisinde bulunduğunu belirtiliyor.

Yetkiliye göre güvenli bölgenin amacı İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı da bir rol üstlenmek olacak. Reuters haber ajansına konuşan yetkili “Dün Başkan’dan birkaç yüz asker talebinde bulundum. O da evet dedi” ifadelerini kullandı.

Üst düzey yetkiliye göre Amerika ve Avrupa ülkelerinden muharip birlikler, IŞİD’le mücadeleye destek veren Kürt güçler ve terör örgütü olarak nitelediği YPG unsurlarıyla kendisine yönelik tehditlerden endişe duyan Türkiye arasında çatışma yaşanmamasını sağlayacak.

El Tanf Üssü Suriye’nin Irak sınırının IŞİD savaşçılarının kontrolu altında olduğu dönemde kurulmuştu. Militanlar bu bölgeden püskürtüldüğünden bu yana El Tanf Amerika’nın bölgede İran’ın askeri varlığını çevreleme stratejisinin bir parçası olma rolünü üstlendi.

Şimdiye kadar Avrupa ülkeleri Washington’ın bölgeye yönelik taahhüdünün devam edeceği konusunda sağlam bir söz almadan olası bir uluslararası güce asker katkısı yapma konusunda isteksiz davranmıştı.

Yetkiliye göre, Cuma günü itibariyle Suriye’de güvenli bölge konusunda Avrupalı müttefiklerden asker sayısına ilişkin somut bir taahhüt gelmedi. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen yetkili “Çok iyimserim ama henüz süreç sonuçlanmadı” dedi.

Amerika Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Amerika’nın müttefiklerinin Suriye’deki çabalarını arttıracaklarına inandığını söyledi. Dunford, “Suriye’de yürüttüğümüz ana misyonda bir değişikilik yok. Tehdit değiştiği için imkanlar da ona göre şekillendiriliyor” dedi.

Başkan Trump Aralık ayında Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını ve ülkede bulunan 2 bin Amerikan askerinin tamamen çekileceğini söylemişti. Trump Suriye’den çekilme kararını açıklaması sonrası kendi danışmanlarının ve başta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham olmak üzere çok sayıda Kongre üyesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Trump Suriye politikasını, IŞİD’le mücadele eden ve Türkiye’nin operasyon yapmakla tehdit ettiği Kürt güçleri koruyacak ve Amerika’nın ülkedeki varlığını İran etkisine karşı bir tampon görevi görecek şekilde değiştirmesi yönünde baskıya maruz kalmıştı.