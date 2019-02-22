Suriye’de 400 ABD Askeri Kalacak

Beyaz Saray’dan Amerika’nın Suriye’den çekildikten sonra 200 askeri barış gücü olarak bırakacağı açıklaması gelmişti. Ancak üst düzey Trump yönetimi yetkilisine göre Suriye’de toplam 400 Amerikan askeri kalacak. Askerlerin yarısı Suriye’nin kuzeydoğusunda yarısı da Suriye’nin Ürdün sınırı yakınındaki El Tanf Üssü’nde görev yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında IŞİD’in Suriye’de yenilgiye uğratıldığını ve iki bin Amerikan askerinin Suriye’den çekileceğini söylemişti.
Ancak Trump danışmanları tarafından yaklaşık 200 Amerikan askerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda müzakereleri hala devam eden güvenli bölgenin oluşturulması ve gözlemlenmesi için Avrupalı müttefiklerin de katkı sunacağı 800-1500 askerden oluşan uluslararası güç kapsamında Suriye’de kalması konusunda ikna edildi.
ABD Başkanı Trump, Suriye'de Amerikan askerlerinin kalacak olmasının Aralık ayında Suriye'den 2 bin Amerikan askerinin çekileceğini söylediği açıklamasından geri adım anlamına gelmediğini savundu.
Yaklaşık 200 Amerikan askerinin de Suriye’nin Irak ve Ürdün sınırına yakın noktada bulunan stratejik Amerikan üssünde görev yapması bekleniyor.
El Tanf Üssü Suriye’nin Irak sınırının IŞİD savaşçılarının kontrolu altında olduğu dönemde kurulmuştu. Militanlar bu bölgeden püskürtüldüğünden bu yana El Tanf Amerika’nın bölgede İran’ın askeri varlığını çevreleme stratejisinin bir parçası olma rolünü üstlendi.
Amerika Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulacak güvenli bölge için Avrupalı müttefiklerle temasta.
Üst düzey yetkiliye göre Amerika ve Avrupa ülkelerinden muharip birlikler, IŞİD’le mücadeleye destek veren Kürt güçler ve terör örgütü olarak nitelediği YPG unsurlarıyla kendisine yönelik tehditlerden endişe duyan Türkiye arasında çatışma yaşanmamasını sağlayacak.
Yetkiliye göre güvenli bölgenin amacı İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı da bir rol üstlenmek olacak. Reuters haber ajansına konuşan yetkili “Dün Başkan’dan birkaç yüz asker talebinde bulundum. O da evet dedi” ifadelerini kullandı.
Başkan Trump’ın kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeden önce aldığını ve telefon görüşmesinde de Erdoğan’a Türk askeri yetkililerin Washington ziyareti sırasında Amerikalı mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürmeleri önerisinde bulunduğunu belirtiliyor.
Şimdiye kadar Avrupa ülkeleri Washington’ın bölgeye yönelik taahhüdünün devam edeceği konusunda sağlam bir söz almadan olası bir uluslararası güce asker katkısı yapma konusunda isteksiz davranmıştı.
Yetkiliye göre, Cuma günü itibariyle Suriye’de güvenli bölge konusunda Avrupalı müttefiklerden asker sayısına ilişkin somut bir taahhüt gelmedi. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen yetkili “Çok iyimserim ama henüz süreç sonuçlanmadı” dedi.
Amerika Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Amerika’nın müttefiklerinin Suriye’deki çabalarını arttıracaklarına inandığını söyledi. Dunford, “Suriye’de yürüttüğümüz ana misyonda bir değişikilik yok. Tehdit değiştiği için imkanlar da ona göre şekillendiriliyor” dedi.
Başkan Trump Aralık ayında Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını ve ülkede bulunan 2 bin Amerikan askerinin tamamen çekileceğini söylemişti. Trump Suriye’den çekilme kararını açıklaması sonrası kendi danışmanlarının ve başta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham olmak üzere çok sayıda Kongre üyesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Trump Suriye politikasını, IŞİD’le mücadele eden ve Türkiye’nin operasyon yapmakla tehdit ettiği Kürt güçleri koruyacak ve Amerika’nın ülkedeki varlığını İran etkisine karşı bir tampon görevi görecek şekilde değiştirmesi yönünde baskıya maruz kalmıştı.
Suriye Demokratik Güçleri Karardan Memnun
Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin komutanı IŞİD’le mücadeleya devam edilmesi için Suriye’de 1000-1500 civarında uluslararası gücün kalması çağrısında bulunmuştu. Beyaz Saray’ın Suriye’de 400 Amerikan askerini bırakma kararından Suriye’nin kuzeydoğusundaki yönetim de memnun.
ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin dış ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Abdulkerim Ömer, Beyaz Saray’ın bu kararını olumlu değerlendirdiklerini, bu kararın bölgeyi koruyacağını ve Avrupa devletlerine de askerlerinin Suriye’de kalmaya devam etmesi yönünde teşvik edebileceğini söyledi.
Abdulkerim Ömer, “Bu karar terörizme karşı uluslararası koalisyonda yer alan ortaklarımız başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de Suriye’de kalmaları konusunda teşvik edebilir. Bir grup Amerikan askerinin ve sayıca daha fazla olacak olan diğer koalisyon askerlerinin Suriye’de kalması bölgnin korunması ve bölgede istikrarın sağlanmasında rol oynayacaktır” diye konuştu.
Suriye Demokratik Güçleri’nin ana omurgasını Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG oluşturuyor. Kürt yetkililer Amerika’nın bölgeden tamamen çekilmesinin bir güvenlik boşluğuna sebep olacağını ve bunun da Türkiye’ye uzun süredir dile getirdiği operasyonu başlatma imkanı verecek olmasından endişe ediyordu.
Suriye’de özerklik isteyen Kürtler Beşar Esat hükümetiyle temasa geçmiş, Washington Suriye’den çekilmeye hazırlanırken kendileri için güvenlik garantisi almaya çalışmıştı. Abdulkerim Ömer “Bölgedeki bu güçlerin Suriye krizinin diyalogla çözülmesi amacıyla ciddi şekilde çaba gösterilmesi konusunda Şam yönetimi üzerinde bir baskı aracı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Senatör Graham’dan karara destek geldi
Daha önce Başkan Trump’ın Suriye’den tamamen çekilme kararını sert bir şekilde eleştiren ve geçtiğimiz ay Türkiye’de de temaslarda bulunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Beyaz Saray’ın son kararını olumlu karşıladıi. Yazılı bir açıklama yapan Graham Başkan Trump’ın Amerika’nın Irak’ta karşı karşıya kaldığı sorunlardan kaçınmasını sağlayacak askeri tavsiyeleri dinlediğini belirtti.
Sonrasında CNN’e konuşan Senatör Graham, kararın Suriye’de elde edilen kazanımların kaybedilmemesini, IŞİD’in geri gelmemesini, İran’ın olası bir boşluığu doldurmak için harekete geçmemesini ve son olarak da Kürt güçlerle Türkiye arasında bir çatışma olmamasını sağlayacağını söyledi.
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