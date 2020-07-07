Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, saat 01.54'te merkez \u00fcss\u00fc Suriye'nin do\u011fusundaki Deyrezor ilinde 4,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nDepremin 5,91 kilometre derinlikte oldu\u011fu belirlendi. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Trump'a koronavir\u00fcs su\u00e7lamas\u0131Hamilelik nedeniyle i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan tazminat alabilir mi?