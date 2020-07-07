HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 02:42 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Suriye'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Trump'a koronavirüs suçlamasıTrump'a koronavirüs suçlaması
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Vaka sayılarının arttığı ilin Belediye Başkanı açıkladı: Okullar açılmayabilir

Vaka sayılarının arttığı ilin Belediye Başkanı açıkladı: Okullar açılmayabilir

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
ABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısı

ABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısı

New York Valisi Cuomo koronavirüsün yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Trump'a koronavirüs suçlaması

ABD'de iki uçak çarpıştı! 8 ölü

ABD'de iki uçak çarpıştı!

Fransa'da Macron'un yeni hükümeti açıklandı!

Fransa'da yeni kabine duyuruldu!

Suudi Arabistan, hac organizasyonu için sağlık protokolü yayınladı

İşte hac için alınan önlemler!

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.