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Suriye'de 689 medya çalışanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Mart 2011'den bu yana 8'i yabancı toplam 689 medya çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede çoğunluğu Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar tarafından olmak üzere iç savaş boyunca 689 basın çalışanının öldürüldüğünü kaydetti.

SNHR, Suriye'de öldürülen medya çalışanlarına ilişkin yayımladığı raporunda, Mart 2011'den bu yana 8'i yabancı 689 medya çalışanının katledildiğini bildirdi.

Raporda, Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların iç savaşın başlamasından bu yana 5'i yabancı gazeteci toplam 543 medya çalışanını öldürdüğü belirtildi.

Rapora göre, Eylül 2015'te rejime destek vermek için Suriye'ye müdahale eden Rus güçleri 19 medya çalışanını katlederken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarında ise bir basın çalışanı öldü.

Terör örgütü YPG/PKK 4, terör örgütü DEAŞ 3'ü yabancı toplam 64, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam 5, askeri muhalifler 25, kimliği belirtilmeyen diğer gruplar ise 28 medya çalışanını öldürdü.

- 418 medya çalışanı tutuklu veya alıkonuldu

Raporda, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana medya alanında 18'i yabancı toplam 418 kişinin tutuklu bulunduğu veya alıkonulduğu bildirildi.

Rejim ve destekçileri 4'ü yabancı toplam 346 basın mensubunu tutukladı.

DEAŞ 8'i yabancı 48, YPG/PKK 7, askeri muhalifler 5'i yabancı 14, Heyet Tahrir Şam ise 1'i yabancı 3 medya çalışanını alıkoydu.

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Anahtar Kelimeler:
Medya çalışanı SNHR Suriye

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