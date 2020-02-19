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Suriye'de 8 Yıl Sonra Bir İlk: Şam'dan Halep'e Sivil Uçuş

19.02.2020 21:03 | Son Güncelleme

Suriye'de sekizinci yılına giren iç savaşta bir ilk yaşandı. İlk kez bir sivil uçuş için havalanan yolcu uçağı Şam'dan Halep'e ilk seferini yaptı.

Suriye'de 8 Yıl Sonra Bir İlk: Şam'dan Halep'e Sivil Uçuş

Suriye’de sekizinci yılına giren iç savaşta bir ilk yaşandı ve ilk kez bir sivil uçuş için havalanan yolcu uçağı, Şam’dan Halep’e ilk seferini yaptı. Suriye Havayolları’na ait uçak, çevre köylerde hala sıcak çatışmaların sürdüğü bir ortamda ilk sivil seferini yaptı.

Gazeteciler ve hükümet yetkililerini de taşıyan uçağın yaptığı bu yolculuk, Esat hükümetinin bölgede kontrolü sağlamlaştırması açısından sembolik bir önem taşıyor.

Öte yandan Şam’la Halep arasında stratejik öneme sahip M5 karayolunun da tamir edildiği, önümüzdeki günlerde kullanıma açılacağı bildirildi.

Rusya’nın ağır hava saldırılarıyla destek verdiği Esat güçleri, haftalardır ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Halep kırsalı ve İdlib bölgelerini yeniden ele geçirmek için askeri harekat sürdürüyor. Türkiye ile Rusya ilişkilerinde gerginliğe neden olan bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert açıklamalarda bulunarak, İdlib’e yönelik operasyon sinyali verdi.

İdlib’te yaşanan çatışmalardan dolayı Suriye’de iç savaşın başladığı 2012’den bu yana en büyük insani kriz yaşanıyor. Çatışmalardan kaçan en az 900 bin sivilin Türkiye sınırına doğru ilerlediği belirtiliyor.

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