Suriye’de ABD Askerinin Yerini Alman Askeri mi Alıyor?

ABD’nin, terör örgütü IŞİD’e karşı sürdürülen mücadelede Alman kara kuvvetlerinin desteğini istediği öğrenildi. Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in geçen Cuma günü Berlin’de Alman hükümet temsilcileriyle bir araya geldiği ve Almanya'dan askeri anlamda daha fazla destek beklediklerini söylediği açıklandı.

Gizli görüşmeyi doğrulayan ve konuyla ilgili olarak dpa haber ajansına ve Welt am Sonntag gazetesine konuşan Jeffrey, Almanya’nın Suriye'nin kuzeyine asker göndermesini ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan oluşumun bulunduğu bölgede daha aktif olmalarını beklediklerini söyledi. ABD, Suriye Demokratik Güçleri‘ni IŞİD’e karşı mücadelede önemli bir ortağı olarak görürken, Türkiye, SDG’yi terör örgütü PKK’nın ana unsur olduğu bir oluşum olarak tanımlıyor.

Jeffrey, yaptığı açıklamada Alman askerlerin, bölgedeki Amerikan askerlerinin yerini alabileceğini, ayrıca SDG’ye askeri eğitimin yanısıra, lojistik ve teknik destek sağlayabileceğini ifade etti. James Jeffrey, istenen askeri misyonun, Suriye’nin kuzeyinin istikrarı için görev yapacağını vurgulayarak, "Almanların bu ay içinde ne yapabileceklerine karar vereceklerine inanıyorum" ifadesiyle, Amerikan yönetiminin Almanya’ya dolaylı olarak bu ay sonuna kadar süre tanıdığını belirtti. Başkan Donald Trump geçtiğimiz Aralık ayında IŞİD'in mağlup edildiğini belirterek "Suriye'nin kuzeyinden 2000 asker çekeceğiz" demiş, bu yıl Şubat ayında ise 400 kadar asker bırakacaklarını açıklamıştı.