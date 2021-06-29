Suriye’de ABD Askerlerine Roket Saldırısı

ABD’nin haftasonunda Irak ve Suriye’deki İran bağlantılı milislerine hava operasyonları düzenlemesinin ardından Suriye’deki ABD askerlerine roket saldırısı yapıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Amerikan ordusundan bir sözcü, ABD güçlerinin meşru savunma kapsamında roket saldırısına karşılık verdiklerini açıkladı.

Sözcü Albay Wayne Marotto, “Yaralı yok, hasar tespiti yapılıyor” dedi. Marotto, Amerikan askerlerine saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda bilgi vermedi.

Suriye’nin doğusundaki Deyrülzor’daki kaynaklar, İran’ın desteklediği bir milis grubunun Omar petrol sahası yakınlarında birkaç el topçu ateşi açtığını belirtti. Sözkonusu petrol tesisi, ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Reuters’ın haberinde, “roket saldırısının bölgede gerilimin tırmanması riskini ve ABD ordusunun İran bağlantılı milisleri dizginleme konusundaki askeri gücünün sınırlarını gösterdiği” yorumuna yer verildi. Washington bu milis grupları Irak’taki Amerikan personeli ve tesislerine İHA’larla düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuyor.

Bu olaydan birkaç saat önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray, ABD’nin Pazar günü Irak ve Suriye’deki hava operasyonlarını savunan ve bunu çatışma riskini azaltmanın bir yolu olarak gösteren açıklamalar yapmıştı.

İran’la bağlantılı Iraklı milis gruplarınca yapılan açıklamada, Katib Seyid El Şüheda grubunun dört üyesinin ABD’nin Suriye-Irak sınırındaki operasyonunda öldüğü bildirilmiş ve karşılık verileceği belirtilmişti.

Irak hükümetiyse, topraklarında ABD’nin operasyon düzenlemesini kınamış ve bu tür adımların tekrarlanmasını önlemek için “tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiği” açıklamasını yapmıştı.

