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Suriye'de ABD ile Rusya arasında askeri araç gerginliği

27.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Suriye'de Rus ve ABD askeri araçlarının çarpıştığı olayla ilgili iki ülke birbirini suçluyor.

ABD zırhlılarının Rus araçlarınca kuşatıldığı olayda, dört Amerikan askeri yaralandı.Suriye'de Rus askeri araçları ve helikopterlerinin Amerikan zırhlı araçlarını kuşattığı olayla ilgili Moskova ve Washington'dan karşılıklı suçlamalar geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan olayda, bir Rus aracının bir Amerikan zırhlısına çarptığını ve "araçtaki mürettebatın yaralanmasına neden olduğunu" belirtti. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot, Rus ordusunu "tehlikeli ve profesyonellik dışı eylemlerle" iki ülke arasındaki güvenlik protokollerini ihlal etmekle suçladı.

Associated Press'e konuşan ABD'li yetkililer, yaralanan asker sayısının dört olduğunu açıkladı. Yetkililer, Rus helikopterlerinin Amerikan araçları üzerinde yakın uçuş yaptığını ve bunlardan birinin 20 metreye kadar yaklaştığını belirtti.

Olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada da yayınlandı.

Rusya: Askerlerimiz "gerekli önlemleri" aldı

Olayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı ise IŞİD'le mücadele koalisyonunu Rus askeri polisinin bölgeden geçeceğine dair daha önceden uyarmış olmasına karşın ABD askerlerinin Rus devriyesini engellemeye kalktığını bildirdi. Bakanlık, bunun üzerine Rus askeri polisinin de "gerekli önlemleri" alarak görevini icra edip olayı sonlandırdığını belirtti.

Açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un da bu konuda ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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