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Suriye'de alıkonulan Kanadalı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:44 | Son Güncelleme

Suriye'de 2018'in sonlarından bu yana alıkonulan Kanadalı Christian Lee Baxter(44), Lübnan'ın ara buluculuğuyla serbest bırakıldı

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi tarafından 2018'in sonlarında tutuklanarak hapse konulan Kanadalı Christian Lee Baxter'in (44), Lübnan'ın ara buluculuğu neticesinde serbest bırakıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü İbrahim, Kanada'nın Beyrut Büyükelçisi Emmanuelle Lamoureux ve serbest bırakılan Baxter (44) ile başkent Beyrut'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Baxter'in "Esed rejimi yasalarına muhalefet ettiği" gerekçesiyle geçen yılın sonlarından beri Suriye'de tutuklu bulunduğunu belirten İbrahim, Esed rejiminin Lübnan'ın talebine hızlı şekilde cevap vererek Baxter'i erken bir sürede serbest bıraktığını ifade etti.

İbrahim, Baxter'in tam olarak ne ile suçlandığı ve ne kadar hapse mahkum edildiği konusuna ise değinmedi.

Kanada'nın Beyrut Büyükelçisi Lamoureux da Baxter'in serbest bırakılması için gösterdikleri çaba dolayısıyla Lübnan Emniyet Genel Müdürü İbrahim'e şükranlarını ifade etti.

Serbest bırakılan Kanadalı Baxter ise özgürlüğüne kavuşmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Baxter, "Ebediyen Suriye'de kalacağımı zannettim." dedi.

Kanada ile Esed rejimi arasındaki ilişkiler 2011'de kesildi. Kanada, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle vatandaşlarını Suriye'ye gitmemeleri konusunda uyarıyor.

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