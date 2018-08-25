Suriye’de Alıkonulan TRT World Ekibi Türkiye’ye Döndü

TRT World’ün üç kişilik ekibi, Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında silahlı bir grup tarafından alıkonuldu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan bir ekip üyesi 27 saat alıkonulduktan sonra, Türkiye’nin girişimleri sonucu serbest bırakıldıklarını söyledi.

TRT çalışanın Amerika'nın Sesi'ne verdiği bilgiye göre olay şu şekilde gelişti: TRT World’ün Ortadoğu muhabiri Sara Firth, prodüktör Hasan Arber ve kameraman Faruk Yüce’den oluşan ekibi Suriye’nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı. Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçtikten sonra İdlib’e yönelen ekip, Atme Kampı yakınlarında, silahlı bir grup tarafından, durduruldu. Tahrir Şam’ın basın bürosuna gitmek istediklerini söyleyen ekibin aracına el konuldu. Araca binen silahlı bir kişi ekibi İdlib yakınlarında bir yere götürdü.

Burada bir süre sorgulandıklarını söyleyen TRT çalışanı, kendilerinden altı saat boyunca haber alamayan TRT yönetiminin harekete geçtiğini ve yetkililerin bilgilendirilmesi üzerine güvenlik birimlerinin devreye girdiğini söyledi.