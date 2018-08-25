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Suriye’de Alıkonulan TRT World Ekibi Türkiye’ye Döndü

25.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

TRT World’ün üç kişilik ekibi, Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında silahlı bir grup tarafından alıkonuldu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan bir ekip üyesi Türkiye’nin girişimleri sonucu serbest bırakıldıklarını söyledi

Suriye’de Alıkonulan TRT World Ekibi Türkiye’ye Döndü

TRT World’ün üç kişilik ekibi, Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında silahlı bir grup tarafından alıkonuldu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan bir ekip üyesi 27 saat alıkonulduktan sonra, Türkiye’nin girişimleri sonucu serbest bırakıldıklarını söyledi.

TRT çalışanın Amerika'nın Sesi'ne verdiği bilgiye göre olay şu şekilde gelişti: TRT World’ün Ortadoğu muhabiri Sara Firth, prodüktör Hasan Arber ve kameraman Faruk Yüce’den oluşan ekibi Suriye’nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı. Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçtikten sonra İdlib’e yönelen ekip, Atme Kampı yakınlarında, silahlı bir grup tarafından, durduruldu. Tahrir Şam’ın basın bürosuna gitmek istediklerini söyleyen ekibin aracına el konuldu. Araca binen silahlı bir kişi ekibi İdlib yakınlarında bir yere götürdü.

Burada bir süre sorgulandıklarını söyleyen TRT çalışanı, kendilerinden altı saat boyunca haber alamayan TRT yönetiminin harekete geçtiğini ve yetkililerin bilgilendirilmesi üzerine güvenlik birimlerinin devreye girdiğini söyledi.

Yine ekip çalışanının aktardığı bilgilere göre önce aracın kiralandığı firmadan araç takip sistemi verileri alındı ve veri incelemesi sonrasında yeri tespit edildi; bölgede faaliyet gösteren gruplarla temas kuran Türk yetkililer, ekibin bırakılmasını istedi.

Ekibi 27 saat rehin tutan grup, Cuma öğleden sonra serbest bıraktı. Ekip araç ve ekipmanları aldıktan sonra Türkiye’ye geri döndü.

Sağlık durumlarını iyi olduğunu söyleyen Kameraman Faruk Yüce, başlarından geçenleri Amerika’nın Sesi’ne anlattı. Yüce, “Atme Kampı yakınlarında kurulmuş geçici bir kontrol noktasında bizi durdurdular. HTŞ’nin bürosuna gideceğimizi söyledik. Bizimle geleceklerini söylediler. Biri direksiyona geçti. Biz İdlib yakınlarında cezaevine götürdüler. Bize HTŞ’den olduklarını söylediler. Kötü davranmadılar ama psikolojik baskı vardı. Gözler bağlı, tek kişilik hücrelere koydular. Neden orada olduğumuzu sorduk yanıt vermediler. Kurumumuza haber vermek istedik, izin vermediler. Cezaevinde bizi sorguladılar. Türkiye müdahale edince, bizi getirip Bab El Hava Kapısında serbest bıraktılar” dedi.

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