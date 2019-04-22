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Suriye'de alıkonulanlar eş zamanlı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkoydukları dokuzar kişiyi, Astana süreci çerçevesinde üçüncü kez eş zamanlı salıverdi

BAB/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, alıkoydukları dokuzar kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bıraktı.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 25-26 Nisan'da yapılacak 12. Astana toplantısı öncesinde, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı olarak dokuzar kişiyi salıverdi.

İki taraf arasındaki ilk takas, 24 Kasım 2018'de, ikinci takas 12 Şubat'ta gerçekleşmişti. Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Esed rejiminin cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

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