"Suriye'de Anayasa Komitesi'nde son aşamaya gelindi"

Anayasa Komitesi'nin kurulmasının ardından BM denetiminde Suriye'de adil ve özgür seçimlerin gerçekleşmesi için ortamın oluşacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, Astana sürecinin aynı zamanda Esed rejimi ve muhalefet arasında mahkumların karşılıklı serbest bırakılmasını sağlayarak güven inşasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, "Cenevre görüşmelerini tamamlayıcı olarak Astana süreci, şiddeti azaltma ve siyasi süreci ilerletme açısından somut katkılar sağlamıştır. Ortak çalışmalarımız sonucu Anayasa Komitesi'nin kurulmasının son aşamasına gelinmesi sağlanmıştır." diye konuştu.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının açılış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, uluslararası toplumun temel amacının, Suriye'de 8 yılını dolduran savaşa çözüm bulunması olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin BM ile tam koordinasyon içinde siyasi çözüme Astana süreciyle katkı sağladığını belirtti.

Çavuşoğlu, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, bir insani trajedinin daha gerçekleşmesini engelleme ve Türkiye ile Avrupa'ya yeni bir göç akınının önüne geçme konusunda başarılı oldu." diyerek, Türkiye'nin tüm kışkırtmalara rağmen İdlib mutabakatına bağlı ve bölgedeki sükuneti koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

- "ABD'nin çekilmesi siyasi boşluk yaratmamalı"

ABD'nin Suriye'den çekilme ve askeri varlığını azaltma kararının yeni bir sınama olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Siyasi bir boşluğun oluşmasını ve DEAŞ, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin ve rejimin durumu istismar etmesini engellemeliyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, çekilme sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınarak gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin ABD ve Suriye'deki diğer aktörlerle konuya ilişkin yakın irtibatını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Terör örgütleri bize sınırın öbür tarafından saldırı düzenlerse tabii ki Türkiye buna kayıtsız kalmayacaktır. Suriye'den kaynaklı terörle mücadele konusunda kararlılığımızı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla gösterdik." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin temel isteğinin, siyasi ve toprak bütünlüğünü koruyan "istikrarlı, demokratik ve müreffeh" bir Suriye görmek olduğunun altını çizdi.