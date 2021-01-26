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  4. Suriye’de art arda 4.4 ve 5.2’lik deprem

Suriye’de art arda 4.4 ve 5.2’lik deprem

26.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin Haseke kentinde 4.4 ve 5.2’ büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.Suriye’nin Haseke kentinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin ardından 5.2’lik deprem meydana geldi.

Suriye’nin Haseke kentinde 4.4 ve 5.2’ büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.
Suriye’nin Haseke kentinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin ardından 5.2’lik deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verdiği bilgilere göre, İlk deprem yerin 7 km altında kaydedilirken ikinci deprem ise yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. EMSC tarafından yapılan açıklamada, iki depremin ardından önemli bir hasarın yaşanmadığı aktarılırken depremin Haseke’ çevresinde de hissedildiği vurgulandı.

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