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'Suriye’de Asker Bırakmamızı İsrail ve Ürdün İstedi'

21.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump kendisinin ABD askerlerini Suriye’den tamamen çekmek istediğini, ama İsrail ve Ürdün’ün, bir grup Amerikan askerinin kalması talebinde bulunduğunu söyledi

'Suriye’de Asker Bırakmamızı İsrail ve Ürdün İstedi'

Başkan Donald Trump kendisinin ABD askerlerini Suriye’den tamamen çekmek istediğini, ama İsrail ve Ürdün’ün, bir grup Amerikan askerinin kalması talebinde bulunduğunu söyledi. Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilme süreci devam ederken Trump yönetiminin bu ülkedeki petrol sahalarının korunması için bir grup askeri bırakma seçeneğini değerlendirdiği yönünde haberler çıkmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, New York Times’ın konuyla ilgili haberinin ardından, Suriye’de petrol sahalarının korunması amacıyla Suriye’de bir grup askerin bırakılması seçeneğinin değerlendirildiğini ancak bu konuda nihai kararın henüz verilmediğini söylemiş, Trump’a bu hafta seçenekleri sunacaklarını belirtmişti.

Başkan Trump Beyaz Saray’da bugün yaptığı kabine toplantısında konuştu. Suriye’deki ABD askerlerinin tamamını hala çekmek istediğini ancak İsrail ve Ürdün’ün ABD’den bir grup askerin Suriye’de kalmaya devam etmesini istediğini söyledi.

Trump, “Az sayıda askerin, petrolü koruma altına almak için, Suriye’nin tamamen farklı bir bölgesinde, Ürdün yakınlarında ve İsrail’e yakın bölgelerde kalacağını” söyledi, “Bu tamamen farklı bir mantık. Bunun dışında ABD askerlerinin kalması için sebep yok” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara temaslarının ardından İsrai’e giderek ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından bölgede İran’ın güçleneceği konusunda endişelenen İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

“Kürtlerin Suriye petrolünün gelirine erişimi için bir şeyler düşüneceğiz”

Trump, Irak savaşına bir vatandaş olarak hep karşı çıktığını hatırlattı, “Hatırlarsanız Irak savaşına karşı çıkmıştım. O zaman etki gücüm yoktu ama vatandaş olarak hep Irak’a girilmesine karşı çıkmıştım. Çok iyi bir karar değildi. Ama giriyorsanız da petrolü tutun demiştim. Aynı şey burada da geçerli. Petrolü sağlama alın. Biz de petrolü sağlama almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin Suriye petrolünden elde edilecek gelire, nakit akışına erişimlerinin olması için bir şeyler düşüneceklerini belirtti, “Belki bunun doğru dürüst yapılabilmesi için petrol şirketlerimizden birini göndeririz” diye konuştu. “Çok büyük bir petrol sahası değil ama var olan petrol için herkes savaşıyor” dedi.

Suriye’de ABD ve Türkiye arasında sağlanan ateşkes uzlaşmasını da değerlendiren Trump, ufak tefek çatışmalara rağmen ateşkesin büyük ölçüde işlediğini, Kürtlerin daha güvenli bölgelere doğru çekildiğini söyledi.

Trump, “Hep soruyorlar Trump’ın bu işten kazancı ne oldu diye. Size ne aldığımızı söyleyeyim. Askerlerimizi eve döndürüyoruz.” dedi. Suriye’deki ABD askerleri için “Eve dönmeden önce farklı bölgelere gidecekler. En nihayetinde eve dönecekler” dedi.

“Kürtleri ömürlerinin sonuna kadar koruyacağımıza söz vermedik”

Başkan Trump “Kürtlerle ilişkilerimiz iyi ama onları ömürlerinin sonuna kadar koruyacağımıza söz vermedik” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Suriye konusunda “Türkiye uygunsuz davranırsa, ki yapacaklarını sanmam, ama öyle bir durumda kimsenin elimizde olduğunu düşünmediği bir gücümüz var. Bu güce yaptırım deniyor, bu güce gümrük vergisi deniyor. Buraya gönderdikleri ürünlere öyle bir gümrük vergisi getiririz ki. ABD’ye çok büyük miktarda çelik ve başka şeyler gönderiyorlar. Onlara gümrük vergisi getiririz, yaptırım uygularız. Ama bunu bir tehdit olarak kullanmak istemiyorum. Çünkü Mike Pence ve Dışişleri Bakanımız Mike Pompeo çok başarılı bir 5 günlük ateşkes anlaşması müzakere ettiler.” Dedi daha sonra da yanındaki Mike Pompeo’ya dönerek “Azıcık uzatma gerekirse sanırım o da olur” ifadelerini kullandı.

“Suriye’de asker bırakma fikrini Senatör Graham gündeme getirdi”

Beyaz Saray yetkilisi, Suriye’de petrol sahalarının korunması için bir grup ABD askerinin Suriye’de kalması fikrini Trump’ın Suriye politikasını sert bir şekilde eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in gündeme getirdiğini, Trump’ın da bu fikre destek verdiğini söyledi.

VOA Kürtçe bölümüne konuşan Suriye Demokratik Güçleri yetkilisi Siyabend Rojava, Resulayn’dan tamamen çekildiklerini söyledi. Türkiye’nin ilan edildiğinden bu yana ateşkesi ihlal ettiğini, ateşkes devreye girdiğinden bu yana 20 YPG’linin öldüğünü, onlarca sivilin de yaralandığını iddia etti. SDG yetkilisi Resulayn’da Türkiye destekli muhaliflerin girdikleri yerleri yağmaladıklarını ileri sürdü.

YPG Komutanı: “Biz anlaşmanın ateşkes kısmına evet dedik, ABD başka ayrıntı paylaşmadı”

YPG Komutanı Mazlum Abdi de VOA Aşırılıkla Mücadele Yayın Bölümü’ne (Extremism Desk) konuştu. Geçtiğimiz hafta Başkan Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Mazlum Abdi, Türkiye ve ABD arasında varılan uzlaşma kapsamında sadece ateşkesi kabul ettiklerini, Amerikalıların anlaşmanın başka ayrıntılarını SDG ile paylaşmadığı için SDG’nin anlaşma kapsamında başka taahhüdünün olmadığını savundu.

YPG komutanı, ABD yönetimine güveninin azaldığını belirtti ancak SDG’nin ABD ile IŞİD’le mücadele konusunda ortaklığı sürdüreceğini söyledi.

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