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Suriye'de askeri araca bombalı saldırı

20.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de asker taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'de askeri araca bombalı saldırı

Yol kenarına konan iki bombanın patlaması sonucunda en az 13 kişi hayatını kaybetti.Suriye’nin başkenti Şam'da asker taşıyan bir otobüse saldırıda bulunuldu. Yol kenarına konan iki bombanın patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye devlet televizyonu patlamanın insanların iş ya da okullarına gittiği yoğun sabah saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. Resmi haber ajansı Sana otobüsün bir köprüyü geçtiği esnada saldırıya uğradığını duyurdu.

Şam'da son dönemde, özellikle 2018 yılında cihatçılar ve Beşar Esad muhaliflerinin Şam bölgesinden tamamen çıkartılması sonrasında, bu tür bombalı saldırıların sayısı gerilemişti.

Reuters, AFP, AP / EC, DA

©Deutsche Welle Türkçe

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