HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye’de askeri personel taşıyan otobüse saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Suriye’de askeri personel taşıyan otobüse saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

24.01.2021 23:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’de Palmyra ile Deyr ez Zor’u birbirine bağlayan yolda askeri personel taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi.

Suriye’de Palmyra ile Deyr ez Zor’u birbirine bağlayan yolda askeri personel taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker hayatını kaybederken, 10 asker yaralandı.
Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Palmyra ile Deyr ez Zor’u birbirine bağlayan yolda düzenlenen saldırıda, Esad rejimine bağlı 3 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı. Yerel saatle 13.40’da meydana gelen saldırı, At-Tanf bölgesinden düzenlendi.
Suriye’nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan At-Tanf bölgesi ABD ordusu tarafından kontrol edilirken, bölgede ABD üssü bulunuyor.
Öte yandan geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta At-Tanf bölgesinde sivilleri taşıyan bir otobüse yapılan saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
SpaceX roketi ile uzaya gönderildi! Göreve hazırSpaceX roketi ile uzaya gönderildi! Göreve hazır
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?

En Çok Okunan Haberler

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

İzmir’de korkutan yangın! Alevler tüm evi sardı

İzmir’de korkutan yangın! Alevler tüm evi sardı

SpaceX roketi ile gönderildi! ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır

SpaceX roketi ile uzaya gönderildi! Göreve hazır

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Adana'da feci ölüm! Yuvarlanan tomruğun altında can verdi

Adana'da feci ölüm! Yuvarlanan tomruğun altında can verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.