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Suriye'de ateşkese rağmen kaçış sürüyor

29.10.2019 19:31 | Son Güncelleme

BM, 22 Ekim’de Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayla başlayan çatışmasızlık ortamına rağmen sivillerin kaçışının sürdüğünü bildirdi.

BM verilerine göre son iki haftada 12 bini aşkın kişi evlerini terk etti.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Suriye'nin kuzeyinden Irak'a kaçışlar, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de kararlaştırılan ateşkese rağmen devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu Sözcüsü Andrej Mahecic Salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada son iki haftada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 binden fazla Suriyeli'nin güvenlik nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek Irak'a sığındığını bildirdi.

Mahecic, kaçmayı başaranların çoğunun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Dohuk kentindeki Bardaraş Mülteci Kampı'nda tutulduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle 180 binden fazla insan göç etmek zorunda kaldı. Bulundukları bölgeleri terk edenlerin büyük bölümü Suriye içinde tanıdıkları, akrabaları, kamu binaları veya kamplara sığındı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle yüzbinlerce kişi yaralandı, milyonlarca kişi ise yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kaldı. Suriye'den kaçmayı başaran milyonlarca kişi ise sığınmacı durumuna düştü.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF) bölgedeki çocukların durumlarının endişe verici olduğunu belirterek, tarafları sivil halka zarar verilmemesi konusunda uyardı. UNICEF, bölgedeki istikrarsızlığa rağmen Haseke kenti civarında bulunan beş yaş altındaki 230 bin çocuğa kızamık ve çocuk felci aşısı yapıldığını duyurdu.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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