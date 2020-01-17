Suriye’de ‘Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde’ 3 Türk Askeri Öldü

Suriye’de Türkiye’nin yakından takip ettiği bir diğer bölge de rejim karşıtı grupların kontrolunda bulunan son kale konumundaki İdlib.

Tel Abyad ve Suluk, Türkiye ve desteklediği Suriyeli muhaliflerin geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’nın YPG’ye yönelik olarak düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında ele geçirdiği bölge içinde kalıyor.

Anadolu Ajansı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölen askerlerin adları Piyade Teğmen Sinan Bilir, Uzman Onbaşı Mustafa Alpak ve Piyade Binbaşı Şevket Tombul olarak bildirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad kasabası yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Türk askeri öldü. Güvenlik kaynaklarına göre askerler kontrol noktasında araç ve yol kontrolu yapıyordu.

Bölgede geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla, Rusya ve Türkiye arasındaki görüşmelerin ardından ateşkes devreye girmiş ancak buna rağmen çatışmaların devam ettiği, Rus ve Suriye uçaklarının sivil yerleşimlerin bulunduğu noktalara yönelik bombardımanın yeniden başladığı yönünde haberler gelmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İdlib’de sivil hedeflerin vurulduğunu yalanladı. Açıklamada 9 Ocak’ta ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgede askeri uçakların görev icra etmediği belirtildi.

“Suriye ordusu ve İran destekli milisler ilerliyor”

Bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yardım grupları ve bölge sakinleri ise Suriye uçaklarının bombardımanında Maarat El Numan kentinin hedef alındığını savundu.

Uluslararası ajansların aktardığı haberlere göre Suriye ordusu ve İran destekli milisler bu kente doğru ilerliyor. Maarat El Numan’ın yeniden Esat rejiminin eline geçmesinin Suriye ordusu açısından stratejik bir kazanım olacağına dikkat çekiliyor.

Birleşmiş Milletler’e göre, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 350 bin Suriyeli Aralık başından bu yana İdlib’den göç etmek zorunda kaldı. BM’nin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin hazırladığı durum raporunda bölgede koşulların gittikçe kötüleştiği belirtildi.

