HABER
  4. Suriye’de ‘Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde’ 3 Türk Askeri Öldü

Suriye’de ‘Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde’ 3 Türk Askeri Öldü

17.01.2020 00:56 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad kasabası yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Türk askeri öldü. Güvenlik kaynaklarına göre askerler kontrol noktasında araç ve yol kontrolu yapıyordu

Suriye’de ‘Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde’ 3 Türk Askeri Öldü

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad kasabası yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Türk askeri öldü. Güvenlik kaynaklarına göre askerler kontrol noktasında araç ve yol kontrolu yapıyordu.

Reuters’a bilgi veren güvenlik kaynaklarına göre, saldırı Tel Abyad’ın yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda bulunan Suluk kasabasında düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölen askerlerin adları Piyade Teğmen Sinan Bilir, Uzman Onbaşı Mustafa Alpak ve Piyade Binbaşı Şevket Tombul olarak bildirildi.

Tel Abyad ve Suluk, Türkiye ve desteklediği Suriyeli muhaliflerin geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’nın YPG’ye yönelik olarak düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında ele geçirdiği bölge içinde kalıyor.

Barış Pınarı Harekatı Ankara’nın batılı müttefikleri tarafından eleştirilmiş, operasyonun Suriye’de IŞİD’le mücadeleyi sekteye uğratabileceği savunulmuştu.

Rusya İdlib’de ateşkes ihlalini yalanladı

Suriye’de Türkiye’nin yakından takip ettiği bir diğer bölge de rejim karşıtı grupların kontrolunda bulunan son kale konumundaki İdlib.

Bölgede geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla, Rusya ve Türkiye arasındaki görüşmelerin ardından ateşkes devreye girmiş ancak buna rağmen çatışmaların devam ettiği, Rus ve Suriye uçaklarının sivil yerleşimlerin bulunduğu noktalara yönelik bombardımanın yeniden başladığı yönünde haberler gelmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İdlib’de sivil hedeflerin vurulduğunu yalanladı. Açıklamada 9 Ocak’ta ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgede askeri uçakların görev icra etmediği belirtildi.

“Suriye ordusu ve İran destekli milisler ilerliyor”

Bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yardım grupları ve bölge sakinleri ise Suriye uçaklarının bombardımanında Maarat El Numan kentinin hedef alındığını savundu.

Uluslararası ajansların aktardığı haberlere göre Suriye ordusu ve İran destekli milisler bu kente doğru ilerliyor. Maarat El Numan’ın yeniden Esat rejiminin eline geçmesinin Suriye ordusu açısından stratejik bir kazanım olacağına dikkat çekiliyor.

Birleşmiş Milletler’e göre, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 350 bin Suriyeli Aralık başından bu yana İdlib’den göç etmek zorunda kaldı. BM’nin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin hazırladığı durum raporunda bölgede koşulların gittikçe kötüleştiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'
Trump'a karşı yargı süreci başladıTrump'a karşı yargı süreci başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı S-400 ve CAATSA yaptırımı tehdidi: Süre azalıyor

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası

Picasso'nun ünlü tablosunu kaçırmaya çalışmıştı! Dev ceza!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den çağrı: Serbest bırakın!

BM'den çağrı: Serbest bırakın!

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.