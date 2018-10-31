Suriye'de Barışa Doğru: İstanbul'da Dörtlü Zirve Paneli

Türkiye'nin İdlib konusunda Rusya ile ciddi bir diplomasi çalışması yürüttüğünü, bunun neticesinde dörtlü zirvenin gerçekleştirilebildiğini belirten Köse, "İstanbul'daki dörtlü zirve ile AB ve Rusya Suriye'nin geleceğini şekillendirmek için ilk kez bir araya geldi." dedi.

"Türkiye bu konuda, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle önemli noktada geri kaldı. Suriye'nin geleceğini belirlemede kısmen ikinci plana itildi. Bu süreç 15 Temmuz sonrasında Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi ve Astana sürecinin başlamasıyla yeniden ivme kazandı. Türkiye'yi güçlendiren sadece Astana süreci olmadı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları da sürece dahil olmasını sağladı. Rusya, İran ve Türkiye'nin bir araya gelmesi iç savaşın sonlanmasında önemli bir dönüşüm oldu."

Doç. Dr. Köse, üç ülkenin bir araya gelmesiyle Suriye'de yaşanan savaşın sona ererek siyasi çözüm sürecinin başladığını vurguladı.

Askeri süreçte çatışmasızlık sağlanarak kısmen güvenli bölgeler oluşturulduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve terör konusunda mutabakat sağlandığını aktaran Köse, şöyle devam etti:

"Bundan sonrası için öngörülen, anayasa komisyonunun kurulması ve askeri sürecin neticelendirilip anayasal sürece geçişin başlatılmasıdır. Bölge siyaseti açısından AB ile Rusya aynı masada bir araya geldi. Rusya, soğuk savaşın bitiminden sonra bölgede istikrar oluşumu açısından bir inisiyatif aldı. ABD, PYD ve YPG gibi faktörleri destekleyerek kendi konumuna zarar verdi. Türkiye böylesi bir süreçte yapıcı ve vizyon verici bir rol üstlendi."