"Suriye'de barışın tesisi için güven verici önlemler alınmalı"

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye ile ilgili, "ABD ile ortak bir görüşümüz var. Buna göre, barışın tekrar tesis edilmesi ve yabancı güçlerin geri çekilmesi için güven verici bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için de Suriyeli ve mültecilerin katılabileceği seçimleri hazırlamak adına tarafsız bir ortamda anayasal reform gerçekleştirilmeli. Bu platformun Rusya ve Türkiye’nin de dahil olduğu daha geniş bir diyaloğun temeli olmasını umuyoruz." dedi.

Le Drian, 26. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış konuşması gerçekleştirdi.

İtalya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'nin (AB) temel değerlerine saygı göstermedikleri için AB ile uyumlu olmadığını savunan Le Drian, "Onların AB'ye karşı faydacı yaklaşımı var. AB'nin sadece kendilerini ilgilendiren meseleleriyle ilgileniyor." diye konuştu.

Fransa'nın böyle AB ülkeleri için para harcamak istemediğini ifade eden Le Drian, birçok konuda Almanya ile çalıştıklarını ve Almanya'nın Fransa'nın önemli ortağı olduğu söyledi.