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Suriye'de başkanlık seçiminde yarışacak adaylar belli oldu

03.05.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei'nin adaylık başvurularını kabul etti.

Suriye'de başkanlık seçiminde yarışacak adaylar belli oldu

Suriye Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei'nin adaylık başvurularını kabul etti.

Abdallah Saloum Abdallah 2016-2020 yılları arasında devlet bakanı olarak kabinede görev yapmış biri isim.

Mahmoud Ahmed Marei ise ülke içinde faaliyetlerine izin verilen küçük bir muhalefet partisinin lideri.

21 yıldır iktidarda olan 55 yaşındaki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Suriye Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhammed Cihad el Liham, başvuruları "anayasal ve yasal gerekçelerle" reddedilenlerin 3 gün için itiraz etme hakkı olduğunu söyledi.

Toplam 51 kişi seçimde aday olabilmek için başvuruda bulunmuştu.

Suriye Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhammed Cihad el Liham

Reuters ajansının haberine göre Türkiye'nin Suriye'de desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içindeki El Mutasım Tugayı'nın sözcülerinden Mustafa Sejari seçimi "ülkedeki suç rejimini yeniden oluşturmaya yönelik mutsuz bir çaba" olarak nitelendirdi.

Suriyeli yetkililer ise ABD ve Batılı mütteffiklerini, yaptırımlarla Esad yönetimini devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD, BM ve Türkiye sonucu tanımayacak

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil bazı ülkeler şimdiden seçimin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçen ay Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yıldönünümdeki oturumunda yaptığı konuşmada, "Bu seçimler ne özgür olacak ne de adil. Seçimler Esad rejimini meşrulaştıramayacak" demişti.

BM yetkilileri, seçimin ülkede iç savaşı bitirecek siyasi süreçlerin başlatılması, Anayasa'nın yeniden yazılması ve oylamanın BM'nin denetiminde "şeffaf ve hesap verilebilir" yöntemlerle yapılmasına yönelik Konseyi kararlarına uymadığı uyarısında bulunmuştu.

Türkiye, "BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymadığı" gerekçesiyle seçimin sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgin iki hafta önce yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ülkede iç savaş 10. yılında

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2000'de babası Hafız Esad'ın ölümü sonrası yönetimi devraldı.

Ülkede Mart 2011'de başlayan iç savaşta 10 yıl geride kaldı.

Esad yönetimi, muhalif grupların eline geçen toprakların önemli bölümünü geri aldı ancak Suriye'de çatışmalar bitmiş değil.

İç savaş sonucu yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de savaşın 10 yılında 10 kritik dönüm noktası

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