Suriye'de başkanlık seçiminde yarışacak adaylar belli oldu

Reuters ajansının haberine göre Türkiye'nin Suriye'de desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içindeki El Mutasım Tugayı'nın sözcülerinden Mustafa Sejari seçimi "ülkedeki suç rejimini yeniden oluşturmaya yönelik mutsuz bir çaba" olarak nitelendirdi.

Suriye Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhammed Cihad el Liham, başvuruları "anayasal ve yasal gerekçelerle" reddedilenlerin 3 gün için itiraz etme hakkı olduğunu söyledi.

ABD, BM ve Türkiye sonucu tanımayacak

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil bazı ülkeler şimdiden seçimin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçen ay Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yıldönünümdeki oturumunda yaptığı konuşmada, "Bu seçimler ne özgür olacak ne de adil. Seçimler Esad rejimini meşrulaştıramayacak" demişti.

BM yetkilileri, seçimin ülkede iç savaşı bitirecek siyasi süreçlerin başlatılması, Anayasa'nın yeniden yazılması ve oylamanın BM'nin denetiminde "şeffaf ve hesap verilebilir" yöntemlerle yapılmasına yönelik Konseyi kararlarına uymadığı uyarısında bulunmuştu.

Türkiye, "BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymadığı" gerekçesiyle seçimin sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgin iki hafta önce yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.