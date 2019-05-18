Suriye’de bin kişiye iftar yemeği

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt Uluslararası İslami Yardım Teşkilatı (İİCO) ve Türk Hava Yolları (THY) tarafından Suriye’nin kuzeyindeki Ahtarin’de bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde Kilis’in karşısında bulunan Ahtarin kasabasında bulunan Şehit Mustafa Alluş Lisesinde verdiği iftara bölge halkından yaklaşık bin kişi katıldı.

Proje kapsamında 2 gün daha sürecek olan organizsyonda toplamda 3 bin kişi iftar sofralarında buluşturulmuş olacak.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Hasan Aksoy, yaptığı açıklamada, "2019 Ramazan ayının on ikinci gününde Suriye’nin Kuzay Halep Bölgesi’ndeki Ahtarin ilçesinde iftar organizasyonumuzu yapmış bulunmaktayız. Bugünki iftar programımızın sponsorları olan Türk Hava Yolları ve Kuveyt İİCO kurumuna yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.