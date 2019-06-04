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Suriye'de binlerce dönümlük ekili alan yakıldı

04.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

Suriye'de çatışmaların yoğunlaştığı İdlib ve çevresinde binlerce dönümlük ekili alan ve buğday tarlası yandı.

BM, bu durumun bölgede gıda tedarikini bir çeşit "savaş silahına" dönüştürdüğü uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım örgütü Dünya Gıda Programı, Suriye'de çatışmaların sürdüğü kuzeybatı vilayeti İdlib ve Hama'nın kuzeyinde binlerce dönümlük ekili alanın yakıldığını duyurdu.

Dünya Gıda Programı sözcüsü Herve Verhoosel, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "Sadece insanlar evlerinden olmuyor. Ya da canlar yitirilmiyor. Artık ekili alanlar da yok ediliyor. Bölgenin gıda güvenliği açısından hayati önem taşıyan arpa, buğday, sebze gibi mahsuller imha ediliyor" dedi.

Rusya destekli Suriye ordusu geçen ay muhaliflerin elindeki son kale konumunda olan İdlib vilayeti ve çevresine yönelik operasyon başlatmıştı. Çatışmaların devam ettiği bölgede geçen hafta çekilen uydu görüntülerinde tarla, bağ ve zeytin bahçelerinin yandığı görülmüştü.

Dünya Gıda Programı, tarafların söz konusu tahribattan birbirini sorumlu tuttuğunu belirtti.

Verhoosel, bölgedeki "hassas gıda üretimi döngüleri" bakımından büyük önem taşıyan bu alanların yakılmasının Suriye'nin kuzeybatısındaki gıda güvenliği sorununu yakın gelecekte ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu. Sözcü, "bir kez daha sivil halkın esir alınmasının ve gıdanın bir savaş silahı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Verhoosel, bölgedeki çatışmalar nedeniyle en az 300 bin insanın İdlib ve kuzey Hama'dan kaçmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

DW,rtr,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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