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Suriye’de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Suriye’de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.Suriye’nin Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir araç patladı.

Suriye’de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.
Suriye’nin Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, patlamanın pazar yerinde meydana geldiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan saatler önce Tel Halaf köyünde de bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen saldırıda 2 sivil yaralanmıştı.

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