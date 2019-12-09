Suriye'de bombalarla tahrip edilen trafo merkezi onarıldı, enerji verildi

ŞANLIURFA, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, bombalarla tahrip edilen trafo merkezleri onarılıp, iki şehre de elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, iki ilçe merkezi ile kırsalının güven içinde, yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle ve yürütüldüğünü 100 kilometre iletim hattının onarıldığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, Tişrin Barajı'ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Tel Abyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları inceleyen Vali Abdullah Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.