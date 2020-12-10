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Suriye’de bombalı araç patlatıldı: 2 şehit, 6 yaralı

10.12.2020 18:16 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn kırsalında bulunan kontrol noktasına PKK/YPG’li teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 jandarma personeli şehit oldu, 6 jandarma personeli yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn kırsalında bulunan kontrol noktasına PKK/YPG’li teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 jandarma personeli şehit oldu, 6 jandarma personeli yaralandı. Aynı patlamada 2 yerel kolluk kuvveti hayatını kaybederken 2’si de yaralandı.
Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yer alan Suriye’nin Resulayn kenti kırsalındaki bir kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “10 Aralık 2020 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu, 2 jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, 6 jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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