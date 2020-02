Suriye'de bombardımandan kaçan aileler, evlerine dönmek istiyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’de Esad rejimi ve destekçileri tarafından yapılan hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları Maarat al Numan’dan göç ederek Türkiye sınırına yakın bölgeye yerleşen aileler, iç savaşın sona ermesini ve yeniden göç ettikleri yerlere dönmek istediklerini söyledi.

Maarat al Numan'da yaşanan yoğun bombardımanlar nedeniyle can güvenliği endişesiyle kaçan Abu Nur, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Memleketinde normal bir hayatı olduğunu kaydeden Abu Nur, “Çok saldırı oldu. Artık dayanamaz hale geldik, ailemi aldım, alabildiğimiz kadar eşyayı da aracımıza yükleyerek Türkiye sınırına yakın güvenli bölgeye geldik. Burada ailem ve çocuklarımla yokluk ve sefalet içerisinde yaşıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

'YAĞMURUN ALTINDA HAYATA TUTUNDUK'

Güvenli bölgeye gelirken de rejime ait uçakların hava saldırıları olduğunu ancak bunlardan sağ kurtulduklarını anlatan Abu Nur, “Maarat al Numan’a yapılan saldırılar nedeniyle ölümden kaçtık. Suriye’nin kuzeyine yani güvenli bölgeye geldik. Burada mutlu değiliz. Yağmur ve soğuğun altında yokluk içinde yaşıyoruz. Yanımıza elbiselerimizi ve acil ihtiyaçlarımızı aldık. Şu anda her şeye ihtiyacımız var. Sesimizi duyan, bizi izleyenler, yemek-ekmek yerine yapacakları en güzel yardım iç savaşın sona ermesini sağlamak olacaktır. Başkaca bir arzumuz, talebimiz yoktur” diye konuştu

'EVİMİZE DÖNELİM'

Kış nedeniyle kurdukları kumaştan derme çatma çadırda yaşama tutunduklarını sözlerine ekleyen Abu Nur, "Saldırılar, iç savaş bir an önce bitsin. Rejim halkına saldırmasın. Burada yaşayan bir çok aile ile yeniden evimize, memleketimize dönelim, normal hayatımızı yaşayalım” dileğinde bulundu.

