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Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8 Faslı ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8 Faslı ülkelerine döndü

Fas yönetimi, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını geri aldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yetkili makamları, terörle mücadeleyle ilgili uluslararası çabalara katkıda bulunma ve vatandaşlarını koruma sorumluluğunu yerine getirme gayretleri kapsamında, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan 8 kişilik bir grubu geri aldı." ifadeleri kullanıldı.

Faslıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin terör olaylarına karışmış olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı.

Fas Ulusal Güvenlik Müdürlüğü Sözcüsü Bubker Sebik, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarında savaşan Faslıların ülkeye geri getirilmesinin müdürlük için büyük bir sınav olduğunu belirtmişti.

Sebik, DEAŞ'a mensup bin 692 Faslı olduğunu, bunlardan 242'sinin tutuklandığını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Fas Suriye

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