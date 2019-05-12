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Suriye'de çatışmalarda 6 sivil yaşamını yitirdi

12.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Hama vilayetinin Sukaylabiye kentinde Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalarda Pazar günü muhalif güçlerin attığı roket sonucu en az altı sivilin öldüğü bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA rejim güçlerinin kontrolündeki Hama vilayetinde bulunan Sukaylabiye kentinde muhaliflerin roket atması sonucu dördü çocuk olmak üzere en az altı sivilin öldüğünü bildirdi. SANA, rejim güçlerinin İdlib'e missilleme yaptığını duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi roketlerin El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam kontrolündeki İdlib'e yakın bir bölgeden ateşlendiğini açıkladı. Gözlemevi saldırının sorumlusu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Türkiye destekli muhaliflerin de bulunduğu söz konusu bölgenin kontrolü büyük oranda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünün elinde.

Çatışmalar sürüyor

Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu ile silahlı muhalifler arasındaki yoğun çatışmalar sürüyor.

Son çatışmalar, Rusya ile Türkiye arasında geçen eylül ayında varılan ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını öngören İdlib mutabakatının geleceğiyle ilgili endişelere yol açtı. Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma, muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'e rejim tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti.

Rusya destekli Suriye rejim güçleri geçen haftalarda Hama ve komşu vilayet İdlib'de muhaliflerin elindeki bölgelere yoğun hava saldırıları başlattı. Hava saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler'e göre 29 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye'de yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarcasının ise yerinden olduğu tahmin ediliyor.

AFP,dpa,AP/SSB,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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