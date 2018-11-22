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Suriye'de çetelere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

ÖSO, Afrin, Bab ve Cerablus'tan sonra Çobanbey beldesinde çetelere düzenlediği operasyonda 40 kişiyi yakaladı

ÇOBANBEY/ANKARA (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Çobanbey beldesinde 40 çete üyesi ve silahlarını ele geçirdi.

ÖSO, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de çetelere düzenlediği operasyonda 40 kişiyi ele geçirdi.

Ebu Cevad Garbi ve Ebu Saddam çetesi mensuplarıyla silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları kontrol altına aldı.

ÖSO, önceki günlerde Afrin, Bab ve Cerablus'ta da halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çete Suriye

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