HABER

Suriye'de çetelere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

ÖSO, Suriye'nin kuzeyinde huzuru bozmaya çalışan çetelere yönelik operasyon düzenledi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde ve Cenderes'te çetelere yönelik düzenlediği ikinci operasyonda 50 kişiyi yakaladı.

ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezi ve Cenderes'te, hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öğrenilen çete liderleri ve üyelerini yakaladı.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda çete üyelerinin silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları da ele geçirdi.

ÖSO, daha önce de Afrin, Bab, Cerablus Çobanbey ve Azez'de halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon düzenlemişti.

Özgürleştirilen bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar sürüyor.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Peru ve Kolombiyalılar... "Soyulmak üzereyim" diye telefon edince kurtulduPeru ve Kolombiyalılar... "Soyulmak üzereyim" diye telefon edince kurtuldu
Fatih Erbakan "Yeniden Refah Partisi"nin ilk mitingini düzenlediFatih Erbakan "Yeniden Refah Partisi"nin ilk mitingini düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye'de çetelere yönelik operasyon

En Çok Okunan Haberler

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.