Suriye'de çetelere yönelik operasyon

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde ve Cenderes'te çetelere yönelik düzenlediği ikinci operasyonda 50 kişiyi yakaladı.

ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezi ve Cenderes'te, hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öğrenilen çete liderleri ve üyelerini yakaladı.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda çete üyelerinin silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları da ele geçirdi.

ÖSO, daha önce de Afrin, Bab, Cerablus Çobanbey ve Azez'de halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon düzenlemişti.

Özgürleştirilen bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar sürüyor.

