Suriye’de çifte saldırıda ölü sayısı 5’e, yaralı sayısı 30’a yükseldi

Suriye’de Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e ulaşırken, 250’den fazla tankerin yandığı belirtildi.

Suriye’de dün Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerinde petrol tesislerine gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırılarda bilanço arttı. Cerablus’ta bulunan Hamiran kasabasına yönelik saldırıda 1 sivil hayatını kaybetmişti. El-Bab kırsalındaki Tarhine kasabasındaki saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sivil savunma ekipleri iki ayrı saldırıda toplam ölü sayısının 5’e, yaralı sayısının ise 30’a ulaştığını, 250’den fazla tankerin de yandığını bildirdi.

