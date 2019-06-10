Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde arazide çıkan yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve sınırı aşarak Ceylanpınar'a sıçradı. Sınır hattındaki arazide rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, itfaiye ekipleri ile jandarma TOMA'larla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından arazide soğutma çalışması yapıldı.

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