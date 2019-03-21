Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

Beş çocuk babası Muhammed Hudeyri, sığındığı mağarada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çocuğunu Esed rejiminin topçu saldırısında, diğerinin de hava saldırısında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu durum en fazla çocukları olumsuz etkiliyor. Güneş ışığı, temiz hava, sosyal çevreden yoksun çocuklar, çeşitli fiziksel gerilikler ve ruhsal rahatsızlıklar yaşıyor.

Böylece siviller, canlarını koruyabilmek için kendilerini karanlığa mahkum ediyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve 4 milyon civarı sivili korumak için varılan uluslararası mutabakatların tümünü hiçe sayıyor.

İki çocuğunu yaralayan saldırıların ardından mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını belirten Hudeyri, hava saldırısında evinin yıkıldığını söyledi.

Hudeyri, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı ve ailemi korumak için mağara kazdım. Burada yaşıyoruz. Her gün 50'den fazla top, tank, havan ve kara saldırısı düzenleniyor. Mağaradan başka bir yerde yaşayamam. Güvenemem. Ben kamplarda yaşamayı denedim ama dayanamadım. Orada iş yok. Açlıktan ölürsün." dedi.

- "Bu mağara ailemin mezarı olabilir"

Hudeyri, saldırı sesi duyduklarında mağaraya koştuklarını ifade ederek, "Bir kurşun veya top saldırısında korur ama Rus uçaklarının düzenleyeceği saldırılardan koruyamaz. Komşularım bir Rus hava saldırısında yer altında kazdıkları mağaranın içinde gömüldü ve öldü. Bu mağara ailemin mezarı olabilir." şeklinde konuştu.

Çocuklarının dışarıda oyun oymak istediklerini ifade eden Hudeyri, şöyle devam etti:

"Kucağımdaki çocuk dışarıda oynamak istiyor ama bir saldırı sesi duyunca hemen mağaraya koşuyor. Oynayabileceği akranı da yok. Bu yaşa kadar konuşması lazımdı. Konuşacak, oynayacak çocuk olmadığı için konuşma geriliği yaşıyor. En güzel günlerini yaşamıyor. 13 saat mağara içinde yaşıyor. Bu çocuğun suçu nedir?"