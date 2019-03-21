HABER

Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

İdlib'de siviller, Beşşar Esed rejiminin yoğun saldırılarından korunmak için mağaralara sığınıyor - Gün ışığından, temiz havadan, oyundan yoksun çocuklar, gelişim gerilikleri yaşıyor, az sayıdaki oyuncaklarıyla vakit geçiriyor - Beş çocuk babası Muhammed Hudeyri: - "Kucağımdaki çocuk dışarıda oynamak istiyor ama bir saldırı sesi duyunca hemen mağaraya koşuyor. Oynayabileceği akranı da yok. Bu yaşa kadar konuşması lazımdı. Konuşacak, oynayacak çocuk olmadığı için konuşma geriliği yaşıyor. En güzel günlerini yaşamıyor. 13 saat mağara içinde yaşıyor. Bu çocuğun suçu nedir?" - Mağarada yaşayan çocuklardan 7 yaşındaki Rene Hadari: - "Annem bombardıman nedeniyle dışarıya çıkmama izin vermiyor. Arkadaşlarım çok uzak mesafede. Mağara içinde bir kuzenim var. Sadece onunla oynuyorum" - Ortaokul öğrencisi Hayyan Hattab: - "Bombardıman nedeniyle köyümdeki herkes göç etti. Mağarada ders çalışıyorum çünkü saldırılar yüzünden okullara ara verildi. Ne zaman durum eski haline dönecek ki arkadaşlarımla oynayabileyim?"

İDLİB (AA)- BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarından korunmak için aileleriyle mağaraya sığınan çocuklar, gün ışığı, temiz hava ve oyundan yoksun büyüyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve 4 milyon civarı sivili korumak için varılan uluslararası mutabakatların tümünü hiçe sayıyor.

8 yıldır süren iç savaşta en yoğun saldırıların hedefindeki İdlib'de siviller, hayatta kalabilmek için mağaralara sığınıyor.

Bu yöntem yoğun hava saldırılarına karşı korumasa da rejimin topçu saldırılarına karşı muhafaza sağlıyor.

Böylece siviller, canlarını koruyabilmek için kendilerini karanlığa mahkum ediyor.

Bu durum en fazla çocukları olumsuz etkiliyor. Güneş ışığı, temiz hava, sosyal çevreden yoksun çocuklar, çeşitli fiziksel gerilikler ve ruhsal rahatsızlıklar yaşıyor.

Konuşma bozuklukları görülen çocuklar, az sayıdaki oyuncaklarıyla vakit geçiriyor.

Beş çocuk babası Muhammed Hudeyri, sığındığı mağarada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çocuğunu Esed rejiminin topçu saldırısında, diğerinin de hava saldırısında yaşamını yitirdiğini söyledi.

İki çocuğunu yaralayan saldırıların ardından mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını belirten Hudeyri, hava saldırısında evinin yıkıldığını söyledi.

Hudeyri, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı ve ailemi korumak için mağara kazdım. Burada yaşıyoruz. Her gün 50'den fazla top, tank, havan ve kara saldırısı düzenleniyor. Mağaradan başka bir yerde yaşayamam. Güvenemem. Ben kamplarda yaşamayı denedim ama dayanamadım. Orada iş yok. Açlıktan ölürsün." dedi.

- "Bu mağara ailemin mezarı olabilir"

Hudeyri, saldırı sesi duyduklarında mağaraya koştuklarını ifade ederek, "Bir kurşun veya top saldırısında korur ama Rus uçaklarının düzenleyeceği saldırılardan koruyamaz. Komşularım bir Rus hava saldırısında yer altında kazdıkları mağaranın içinde gömüldü ve öldü. Bu mağara ailemin mezarı olabilir." şeklinde konuştu.

Çocuklarının dışarıda oyun oymak istediklerini ifade eden Hudeyri, şöyle devam etti:

"Kucağımdaki çocuk dışarıda oynamak istiyor ama bir saldırı sesi duyunca hemen mağaraya koşuyor. Oynayabileceği akranı da yok. Bu yaşa kadar konuşması lazımdı. Konuşacak, oynayacak çocuk olmadığı için konuşma geriliği yaşıyor. En güzel günlerini yaşamıyor. 13 saat mağara içinde yaşıyor. Bu çocuğun suçu nedir?"

- "Annem bombardıman nedeniyle dışarıya çıkmama izin vermiyor"

Mağaraya sığınan sivillerden 42 yaşında Mustafa Hadari de rejimin saldırılarında evinin yıkıldığını ve saldırıların sürmesi nedeniyle mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hadari, "Benim işim, hayatım burada. Kamplara çıkmadım, çıkmam. Ailem çamaşır yıkamak için dışarıya çıktı. Bir insansız hava aracı saldırısında kızımı kaybettim. Eşim yaralandı. Mağara top ve havan saldırısında korur ama hava saldırısından koruyamaz." dedi.

Mağarada yaşayan çocuklardan 7 yaşındaki Rene Hadari de "Annem bombardıman nedeniyle dışarıya çıkmama izin vermiyor. Arkadaşlarım çok uzak mesafede. Mağara içinde bir kuzenim var. Sadece onunla oynuyorum." ifadelerini kullandı.

Hayyan Hattab da "Ben 6. sınıftayım. Bombardıman nedeniyle köyümdeki herkes göç etti. Mağarada ders çalışıyorum çünkü saldırılar yüzünden okullara ara verildi. Ne zaman durum eski haline dönecek ki arkadaşlarımla oynayabileyim?" şeklinde konuştu.

7 yaşındaki Sara Hattab da eskiden arkadaşlarıyla oynadığını, artık annesinin dışarı çıkmasına izin vermediğini kaydetti.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 147 sivil hayatını kaybetti, 440'tan fazla sivil yaralandı.

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Eğitim gönüllüsü muhtar adayıEğitim gönüllüsü muhtar adayı
İklimsa, 450 yetkili satıcı ve servisi ile bölge toplantıları gerçekleştirdiİklimsa, 450 yetkili satıcı ve servisi ile bölge toplantıları gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Mağara saldırı

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kirli oyun ortaya çıktı! Meğer uyuşturucuya alıştırmak için...

Kirli oyun ortaya çıktı! Meğer uyuşturucuya alıştırmak için...

Jantlara gizlenen uyuşturucuyu 'Şila' buldu

Jantlara gizlenen uyuşturucuyu 'Şila' buldu

Kırmızı listede yer alıyor! Bu kez karayoluna indi

Kırmızı listede yer alıyor! Bu kez karayoluna indi

Son dakika! Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı!

Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı!

Kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist İnterpol'e teslim edildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.