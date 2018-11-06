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Suriye'de çocuklara aşı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib, Halep, Hama illerinde bir milyon çocuğa kızamık aşısı yapılacak

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib, Halep, Hama illerinde ve terörden arındırılan Afrin'de yaklaşık bir milyon çocuk kızamığa karşı aşılanacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) destek verdiği, Suriyeli doktorların uygulamacısı olduğu kampanyayla 5 ila 15 yaşlarındaki çocuklara aşı yapılacak.

Ülkenin Halep, Hama ve İdlib illerinde 660 merkezde, 766 görevli ve 3 bin 750 gönüllü sağlık çalışanıyla yaklaşık bir milyon çocuk aşılanacak.

İdlib ili sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler, ilin Harem, Marratinuman, İdlib kenti, Serakib, Ariha, Cisir eş Şuğur, Atme ve Han Şeyhun bölgeleriyle YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin'de aşı uygulamasına başladı.

Aşı programı sorumlulardan çocuk doktoru Rıfat Ferhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il geneli ve Afrin'de çocuklara aşı yapmaya başladıklarını söyledi.

Ferhat, "İdlib'de 32 merkezde, 400 civarı sağlık çalışanıyla aşı uygulamaya başladık. Kentte 700 bin çocuğu aşılamayı planlıyoruz." dedi.

Aşı programının sorumlulardan Muhammed Salim de Hatay il sağlık müdürlüğü ekipleri ve Afrin yerel meclisinin bilgisi dahilinde bölgede aşı yaptıklarını belirtti.

Salim, "Afrin'deki okullarda ve sağlık merkezlerinde ekiplerimiz tarafından çocuklara aşıları yapılıyor." ifadesini kullandı.

Soğuk zinciriyle aşıların kendilerine ulaştığını aktaran Salim, "Aşı konusunda eğitimli olan ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. İki günde 160 bin çocuğa kızamık aşısı yaptık." şeklinde konuştu.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Suriye'deki tüm çocuklara aşı yapmak istediklerini ancak rejim bölgelerinde uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceğini bilmediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
aşı kampanyası Suriye

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