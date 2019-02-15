"Suriye'de çözüm Soçi ve Astana'dan geçecek"

Üç ülkenin Suriye'deki krizin çözülmesi için gösterdiği çabanın önemine işaret eden Ruhani de terörden temizlenmesinin ardından İdlib'in rejime devredilmesi gerektiğini savundu.

Güney, "Zirvede, İdlib konusunda sorunlara rağmen orada bir iş birliğinin devam edebileceğinin altı çizildi." şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney de Astana sürecinin üç garantör ülkesinin Suriye'de belirli konularda farklı görüşlere sahip olmasına rağmen, üçünün ortak olduğu konulardan birinin "terörizmle mücadele" olduğuna değindi.

AA muhabirine liderlerin ele aldığı konular ve zirvenin sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, üç ülkenin İdlib konusunda ortak görüş sergilemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Rus ve İranlı yetkililer, İdlib'de terörle mücadele için operasyon düzenlenmesi konusunda ısrarcı davranırken, Türkiye tarafı ise bölgeye yapılacak operasyonun yol açacağı insani krize işaret ediyor.

İdlib'de sorumluluğun daha çok Türkiye’de olduğunu vurgulayan SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ise "İdlib'de Heyet Tahrir Şam'ın temizlenmesinden sonra Rusya ve İran, Türkiye'den farklı olarak, bölgenin rejime devredilmesi gerektiğini düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin İdlib meselesini krize dönüştürmek istememesinin, taraflar açısından aralarındaki tutum farklılığını kabul edilebilir hale getirdiğini belirten Yeşiltaş, "İdlib'de Türkiye bir süre daha zaman kazanmış oldu ancak Heyet Tahir Şam konusu nasıl halledileceği hala önemli bir konu olarak ortada duruyor." diye konuştu.

- Anayasa Komitesi konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de siyasi çözüm konusunda "Çözüm umudu hiç bu kadar filizlenmedi" ifadesini zirvenin en önemli sonuçlarından biri olarak değerlendiren uzmanlar, tarafların Anayasa Komitesi konusunda ilerleme sağlayacağını belirtti.

Oytun Orhan, Anayasa Komitesi konusunda tarafların ortak iradeye sahip olduğuna vurgu yaparak, "Belki çok uzun olmayan bir sürede Anayasa Komitesi kurulabilir. Bu da siyasi çözüm açısından önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.