Suriye’de DEAŞ saldırısında 5 İngiliz asker öldü

Suriye’nin Deyrizor kentinde, DEAŞ’ın düzenlediği füze saldırısında 5 İngiliz askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye’nin Deyrizor kentinin kırsalında DEAŞ artıklarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye Vatan Gazetesi’ne açıklama yapan güvenlik kaynakları, El Şafa köyünde, DEAŞ’ın füze saldırısı sonucu 5 İngiliz askerin öldüğünü, birkaç askerin de yaralandığını açıkladı. Ölü ve yaralıların, Haseke bölgesindeki Eş Şeddadi Hastanesine kaldırıldıkları öğrenildi.

Kaynaklar, DEAŞ’ın saldırısının ardından çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

