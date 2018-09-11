Suriye'de DEAŞ'a yönelik son operasyon başlatıldı

DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE topraklarında kalan terör örgütü DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için uluslararası koalisyonun desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri (DSG), son operasyonu başlattı. Operasyonla Fırat Nehri doğusunda bulunan Suriye- Irak sınırındaki 3 belde ve bağlı köylerdeki DEAŞ'lı teröristlerin temizlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Koalisyon tarafından sosyal medyadan operasyona hava ve topçu desteği sağlayacağı açıklandı.

Ana omurgasını PKK/YPG terör örgütünün oluşturduğu DSG, Suriye topraklarında kalan terör örgütü DEAŞ mensuplarını temizlemek için son operasyonu başlattı. Kürt sitelerinde yer alan habere göre, DSG tarafından Şeddade ilçesinde düzenlenen toplantıyla son operasyon başlatıldı. Operasyonla Suriye- Irak sınırında bulunan ve halen DEAŞ kontrolündeki Hecin, El Sosa, El Şefa belde ve köylerinin teröristlerden temizleneceği belirtildi. 35 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki alanın temizlenmesiyle Suriye'de DEAŞ'ın hakimiyetine tamamen son verileceği kaydedildi.

KOALİSYONDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ varlığına yönelik son operasyon için başlatıldığının açıklandığı toplantıdan sonra Uluslararası DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'nun sosyal medya hesabından operasyona destek açıklaması yayımlandı. Mesajda, koalisyonun, DSG tarafından Suriye- Irak sınırında ve Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı DEAŞ operasyonuna topçu ve hava desteği vereceği açıklandı.

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