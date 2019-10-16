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Suriye’de destan yazan Mehmetçik’e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 08:23 | Son Güncelleme

“Barış Pınarı Harekâtı”nda Suriye’de destan yazan Mehmetçik’e Erzincanlı lise öğrencilerinden “İşte Bu Bayrak” şiiri eşliğinde hazırlanan kliple destek geldi.Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na Erzincanlı öğrenciler tam destek verdi.Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun’ mesajıyla hazırlatılan klipte değişik okullardan lise öğrencileri, kentin simge noktalarında “İşte Bu Bayrak” şiirini okudu.İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün de öğrencilere eşlik ettiği klip Erzincan’da gerçekleşen “Barış Pınarı Harekâtı’na destek” yürüyüşüyle harmanlandı.Erzincan’daki sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede izlenme oranı milyonlara ulaşan klip büyük beğeni topladı.“İşte Bu Bayrak” şiirinden bir kesitDestanlar yazıldı zalime karşı,Mazlumun duası kapladı arşı,Uğruna yazıldı İstiklal Marşı;Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak,O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

“Barış Pınarı Harekâtı”nda Suriye’de destan yazan Mehmetçik’e Erzincanlı lise öğrencilerinden “İşte Bu Bayrak” şiiri eşliğinde hazırlanan kliple destek geldi.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na Erzincanlı öğrenciler tam destek verdi.
Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun’ mesajıyla hazırlatılan klipte değişik okullardan lise öğrencileri, kentin simge noktalarında “İşte Bu Bayrak” şiirini okudu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün de öğrencilere eşlik ettiği klip Erzincan’da gerçekleşen “Barış Pınarı Harekâtı’na destek” yürüyüşüyle harmanlandı.
Erzincan’daki sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede izlenme oranı milyonlara ulaşan klip büyük beğeni topladı.

“İşte Bu Bayrak” şiirinden bir kesit
Destanlar yazıldı zalime karşı,
Mazlumun duası kapladı arşı,
Uğruna yazıldı İstiklal Marşı;
Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak,
O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

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