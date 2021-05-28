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Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini Beşar Esad kazandı

28.05.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşar Esad, Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazandığını açıkladı.

Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini Beşar Esad kazandı

Muhalefet seçimler için "saçmalık" yorumunu yaparken, Batı da oylamayı adil ve meşru olmamakla eleştirdi.Resmi açıklamaya göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde çoğunluğun oyunu alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, görevdeki cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yüzde 95,1 oy aldığını açıkladı. 2000 yılından beri iktidarda olan Esad'ın rakipleri eski milletvekili Abdullah Sallum Abdullah ise oyların yüzde 1,5'ini, Mahmud Ahmed Mari de yüzde 3,3'ünü aldı.

Zafer kutlaması

Beşar Esad dördüncü görev dönemine girmeye hazırlanırken, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından devlet televizyonlarında ülkenin çeşitli yerlerinde kutlama görüntülerine yer verildi. Başkent Şam'ın merkezinde binlerce kişi, korona salgınına rağmen biraraya gelerek Suriye bayrakları ve Esad'ın posterleriyle kutlamalara katıldı. Havai fişekler ile gösteriler düzenlendi.

Suriye'de muhalefet oylamayı "saçmalık" olarak değerlendirdi. ABD ve Avrupa ülkeleri ise seçimlerin özgür ve adil yapılmadığı eleştirisini getirdi.

Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de oylamayı eleştirdi. Pedersen, Çarşamba günü New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, oylamanın uluslararası siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi. BM Güvenlik Konseyi kararı, ancak Suriye'de hükümet ve muhalefetin yeni bir anayasa üzerinde anlaşmasından sonra BM gözetiminde seçim yapılmasını öngörüyor. Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin çalışmalarıysa aylardır beklemede.

Seçim rejimin elinde bulundurduğu bölgelerde yapıldı

Suriye'de on yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 390 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık on iki milyon insan da yerinden edildi. Ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı ülkede milyonlarca insan açlık ve yoksulluktan muzdarip. Uluslararası alandaysa Suriye hükümeti büyük ölçüde tecrit edilmiş durumda. Hükümet birlikleri ve müttefikleri ülkenin yaklaşık üçte ikisinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suriyeliler yalnızca bu bölgelerde oy kullanabildi. Suriye hükümeti yakın müttefikleri Rusya ve İran tarafından destekleniyor. Son dönemde Suriye ve Suudi Arabistan arasında da yakınlaşma adımları atıldığı bildirildi.

dpa, AP / MK, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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