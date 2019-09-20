İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Suriye'nin doğal kaynakları ve bu kaynakların paylaşımını incelediği "Suriye'de Doğal Kaynaklar Savaşı" analizi yayımladı.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Can Acun ve Mehmet Çağatay Güler tarafından kaleme alınan analizde, Suriye'nin stratejik bağlamda doğal kaynakları, SDG/YPG'nin bu kaynaklar üzerindeki hakimiyeti, YPG-rejim arasındaki petrol ticareti, rejim ile İran'ın enerji ortaklığı ve ABD yaptırımlarının etkileri incelendi.

SDG/YPG'nin halihazırda Suriye'nin yüzde 30'unu oluşturan yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol ettiği bilgisi aktarılan analizde, bölgenin sulanabilir alanlarının yüzde 50'sinin, enerji kaynaklarının yüzde 70'inin ve su potansiyelinin yüzde 95'inin YPG terör örgütünün kontrolü altındaki bölgelerde bulunduğuna dikkat çekildi.

YPG'nin rejimle kurduğu kirli petrol ticaret ağları ve İran-Irak-İsrail ekseninde gerçekleştirilen enerji ticaretlerinin de incelendiği analizde, YPG'nin kontrol ettiği enerji ve su kaynaklarının jeopolitik önemi ortaya konuldu.