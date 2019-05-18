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Suriye’de doktor sayısı, 31 binden 5 bine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, iç savaşın sürdüğü Suriye’de sağlık sisteminin çöküş yaşadığını, ülkedeki 90’ı aşkın hastanenin 80’inden fazlasının saldırılardan dolayı hizmet veremediğini belirtti.

Suriye’de doktor sayısı, 31 binden 5 bine düştü

Hasan KIRMIZITAŞ- İbrahim MAŞE/SURİYE, (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, iç savaşın sürdüğü Suriye’de sağlık sisteminin çöküş yaşadığını, ülkedeki 90’ı aşkın hastanenin 80’inden fazlasının saldırılardan dolayı hizmet veremediğini belirtti. Kınık, ülkedeki 31 bin kayıtlı hekim sayısının ise 5 binlere düştüğünü kaydetti.
Türk Kızılayı, iç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye’de zorunlu göçe maruz kalmış ihtiyaç sahiplerinin tedavilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ‘mobil klinik’ projesini uygulamaya koydu. Proje kapsamında 1 dorse üstü multi klinik, 2 diş kliniği ve 1 göz kliniğinin yer aldığı Suriye’nin Azez bölgesinde bulunan Türk Kızılayı’nın Dostluk Kampında düzenlenen törenle faaliyete başladı. Törene katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, amaçlarının iç savaş mağduru yaralı ve hastaların sağlık hizmetinden yararlanması olduğunu söyledi.
Mobil kliniklerde temel sağlık hizmetlerinin uzman hekimler tarafından günde 500 kişiye verileceğini anlatan Kerem Kınık, “Mobil kliniklerimiz ile Suriye genelinde sıkıntılı olan bölgelerde sağlık hizmetleri vermiş olacağız. Suriye’de sağlık sistemi maalesef çöktü. Ülkedeki 90’ı aşkın hastanenin 80’den fazlası çalışmıyor. Savaş öncesi 31 bin olan hekim sayısı şu an 5 bine düştü ve hekimlerin çoğu ülkeyi terk etti. Suriye’de hala ilaç sıkıntısı var sağlık hizmetleri üretilemiyor. Savaş ve saldırılar nedeniyle yaralı ve hastalar var. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay işbirliği ile ülke genelinde 34 hastane ve sağlık merkezi işletiyoruz. Suriye’de halen 2 bin 152 Kızılay sağlık personelimiz iç savaş mağdurlarına sağlık hizmeti vermek için çalışıyor” diye konuştu.
SAVAŞ MAĞDURLARI ‘SEVGİ BUTİK’ İLE GİYİNİYOR
Kerem Kınık ve beraberindeki Kızılay heyeti, Azez’deki programın tamamlanmasının ardından bu kez son günlerde Rusya destekli Esed güçlerinin bombardımanı altındaki İdlib kentine gitti. İdlib’in Türkiye sınırına yakın noktasında kurulu olan ve ihtiyaç sahipleri için hizmet veren Sevgi Butik mağazasını ziyaret eden Kınık, mağazadan kamplarda yaşayan sivillerin yararlandığını söyledi. Kamplarda veya kendi imkânlarıyla çadırlarda kalan savaş mağdurlarının, mağazadan aile ferdi sayısına göre yararlandığını anlatan Kınık, “Suriye’de şu anda 6 adet Sevgi Butik mağazamız bulunuyor. Zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli ihtiyaç sahipleri ihtiyaç duydukları giysileri mağazadan kendi beğenileri doğrultusunda seçerek ücretsiz olarak alabiliyor. Bugüne kadar bu mağazalarımızdan 438 bin 597 kişi yararlandı ve 2 milyon 115 bin 198 giyim malzemesi aldı” dedi.
YETİMLERLE İFTAR YAPTI
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, son olarak İdlib’de bulunan 450 yetim ile ailesinin barındığı Taybe Yetimhanesi’ni ziyaret etti. Burada yetimlerle birlikte iftar yapan Kınık, İdlib bölgesinde 2017 yılından bu yana yetimhane kurduklarını ve 7 bin ailenin barınmasını sağladıklarını ifade etti. İç savaşta ailelerini kaybeden yetimlere destek verdiklerini anlatan Kınık, burada yaşamını sürdüren yetim çocuklar ile ailelerin ihtiyaçlarının ise Türkiye’deki bağışçılar aracılığıyla karşılandığını sözlerine ekledi.
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Suriye’de doktor sayısı, 31 binden 5 bine düştüSuriye’de doktor sayısı, 31 binden 5 bine düştüSuriye’de doktor sayısı, 31 binden 5 bine düştüSuriye’de doktor sayısı, 31 binden 5 bine düştü

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