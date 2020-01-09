Suriye'de Dört Türk Askeri Patlama Kurbanı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde dört askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, harekat bölgesinde yol kontrolu sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört askerin şehit olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin Resulayn kentinin güney kırsalında Arbani köyündeki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. İnceleme için aracın yakınına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Sinan Köse ve Halil Karakoç'un cenazeleri, memleketleri Mersin'de, Erol Yanık Gaziantep’te, Fatih Akbulut'un cenazesi de Mardin'in Midyat ilçesi’nde toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığı Ekim ayından bu yana bölgede 20 Türk askeri hayatını kaybetti.

