Suriye'de Ekonomi Kaynaklı Esad Karşıtı Gösteriler

Suriye’de yoğun olarak Dürzi nüfusun yaşadığı As-Suwayda şehrinde Beşar Esad yönetimini protesto gösterileri dördüncü gününe girdi. Halk, kötüleşen ekonomik koşulları protesto ederek Suriye Lideri Beşar Esad’ın istifasını talep ediyor.

Şehirdeki gösteriler ülkede iç savaşın başladığı 9 yıl önceki demokrasi yanlısı eylemleri hatırlattı. As-Suwayda’daki eylemlerde halk Suriye para birimimin değer kaybını, kötüleşen ekonomik koşulları, devlet kurumlarındaki yolsuzluğu protesto ediyor ve ülkedeki Rus ve İran silahlı güçlerinin geri çekilmesini talep ediyor.

Suriyeli devlet yetkilileriyse her geçem gün daha da kötüleşen ekonomik koşullarla ilgili olarak batılı devletleri ve Suriye’ye karşı uygulanan ambargoları suçluyorlar.

Ancak 4 gündür devam eden gösterilere rağmen devlet televizyonu ve medyanın şehirdeki eylemleri haber yapmaması da dikkat çekiyor.

