HABER

Suriye’de Erbakan’ın isminin verildiği okul inşa ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, Prof.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adının verildiği okulun inşasına başlandı.

İdlib kentine bağlı Killi Kasabası'ndaki Dıyaa Kampı içerisinde, Güney Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation'ın katkıları ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan adını taşıyacak okul yaptırılıyor. İnşaatına başlanan okulda 6 derslik bulunacak. 200 öğrenci eğitim görecek.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’de eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, “Suriye içerisinde farklı bölgelerde, eğitimin devam ettiği inşaatına başladığımız çok sayıda okulumuz bulunuyor. Bu okulların sayısının daha da artırılması gerekiyor. Çünkü eğitim çağında olup imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çok sayıda çocuk var. Bu amaçla İdlib’e bağlı Killi Kasabası'nda, Güney Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumunun da katkılarıyla bir okulun daha temelini atarak, inşasına başladık" dedi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Tosun, “Bu okulumuza rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismi verdik. 6 sınıfta, 200 öğrenci kapasiteli olan okulumuzdan yetişecek bireylerin geleceğe umutla bakan kişiler olarak yetişmelerini ümit ediyoruz. Destekleri nedeniyle Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumuna da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiasıGenç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası
- Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli öldü- Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta siyanür paniği! AFAD alarma geçti

Erdoğan'a gönderilecekti! AFAD alarma geçti

Zihinsel engelli kıza cinsel saldırıya 27 yıl 6 ay yıl hapis

Ankara'daki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.