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Suriye’de Esad güçlerinden topçu saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

14.01.2021 18:24 | Son Güncelleme:
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Suriye’de Esad güçlerinden topçu saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye’nin İdlib kenti kırsalına Beşar Esad güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.Suriye’de Beşar Esad güçlerinin sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Suriye’nin İdlib kenti kırsalına Beşar Esad güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Suriye’de Beşar Esad güçlerinin sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Esad güçleri, İdlib kenti kırsalında bulunan Ariha’ya topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu bölgede bulunan çok sayıda evde ise hasar meydana geldi.
Yerel kaynaklar saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Ariha bölgesine en az 20 top mermisi düştüğü ifade edildi. Olay yerine gelen çok sayıda sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye sevk etti.

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